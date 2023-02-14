В Україні відчутно подорожчає алкоголь – що відомо

Українців готують до того, що скоро у супермаркетах на 20-30% подорожчає алкоголь після нових правил Уряду

Спиртне зможуть собі дозволити лише ті, хто має банківську картку, оскільки акцизи стануть електронними

Українців готують до того, що скоро на полицях супемаркетів відчутно подорожчає алкоголь, а станеться це після того, як набудуть чинності зміни від Офісу Президента. Йдеться про нові правила продажу спиртного, а також заміну звичайних акцизних марок на електронні. Про це розповідає НСН

Уряд планує заборонити продаж алкоголю та інших акцизних товарів за готівку, щоб у такий спосіб боротися з тіньовим ринком. Але, незважаючи на старанні спроби, частину такої продукції без акцизу все одно можна купити онлайн.

Так, у Міністерстві фінансів хочуть підвищити акциз на вино до 12,23, зараз він становить 8,42. Це дозволить щомісяця поповнювати державний бюджет за підрахунками на 3,3 мільйона гривень.

Магазини, у свою чергу, після нововведень не зможуть продавати алкогольні напої з фальсифікованим акцизом, а ось покупці зіткнуться з подорожчанням. Те саме вино коштуватиме на 4 гривні дорожче, а за міцніші напої доведеться віддавати на 20-30% більше.

Більш того, спиртне зможуть собі дозволити лише ті, хто має банківську картку, оскільки акцизи стануть електронними. QR-коди замінять звичні всім наклеєні акцизні марки. Однак, завдяки сканеру, кожен покупець зможе дізнатися, звідки алкоголь потрапив до магазину.

Джерело

В Україні подорожчає молочка — в чому причина

Скільки коштує жити у Польщі — як відрізняються ціни і зарплати порівняно з Україною