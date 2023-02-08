В Україні подорожчає молочка – в чому причина

Найближчим часом в Україні може подорожчати молочка. Чому зростуть ціни на молочну продукцію, повідомляє НСН.

За словами народного депутата Дмитра Соломчука, подорожчання пов’язане з відключенням світла та використанням підприємствами генераторів.

Через що подорожчає молочка

Через збільшення витрат на виробництво підприємства змушені підвищити ціни на власну продукцію. Це наслідок відключень світла. Варто зазначити, що подорожчання стосується лише Києва.

“Насамперед криза в енергосистемі впливає на глибоку переробку. Це на молочну продукцію, де є велика потреба в електроенергії та безперервний процес виробництва протягом доби. Якщо виробництво зупинити на 2-3 години, може зіпсуватися вся сировина та будуть великі втрати. Тому переробники змушені були встановити генератори. Тепер ціна залежить від того, скільки за день працює генератор”, розповів Соломчук.

За його словами, кіловат енергії в генераторі коштує майже 20 гривень, тому продукція може подорожчати на 5-6%.

Скільки коштують молочні продукти зараз

За даними Мінфіну, середні ціни на “молочку” в Україні такі:

молоко – 38 гривень

масло – 71 гривня

твердий сир – 300 гривень/кілограм

плавлений сир – 17 гривень

кисломолочний сир – 64 гривні

йогурт – 25 гривень

кефір – 37 гривень

маргарин – 30 гривень

вершки – 22 гривні

сметана – 40 гривень

Станом на лютий 2023 українці вживають дещо менше молочних продуктів порівняно з попереднім місяцем. Тому за останній місяць можна було спостерігати незначне зниження в ціні на декілька гривень.

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