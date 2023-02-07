Українців попереджають про глобальний дефіцит цукру вже у цьому році

Українців попереджають про глобальний дефіцит цукру, який буде відчуватись вже у цьому році. Цукровий дефіцит вийде на пік у наступному році. Саме тоді людство відчує нестачу цукру, і ціни на нього злетять

Такі прогнози щодо ситуації на глобальному ринку цукру оприлюднила аналітична агенція Green Pool із Австралії, повідомляє НСН

Три роки поспіль світовий ринок був переповнений цукром. Великий обсяг пропозиції призвів до здешевлення цього продукту, і вже на сезон 2023/2024 років аграрії переглянули свої плани на сівбу цукристих культур.

Відповідно до прогнозів, найбільше скоротиться виробництво цукру в Індії, Пакистані та Євросоюзі. Водночас, кажуть аналітики, обсяги споживання цукру зростатимуть. І звісно цей факт робитиме дефіцит іще відчутнішим.

Порівняно з попереднім сезоном (2022/23), в якому буде вироблено 193,2 млн тонн цукру, в наступному сезоні можна очікувати лише 192,8. А загалом людству для звичного “солодкого життя” не вистачатиме 1,01 млн тонн.

Українців попереджають про глобальний дефіцит цукру

Найбільше знизить виробництво цукру Індія – на 2,3 млн тонн. Але частково цю нестачу має компенсувати Бразилія, яка в наступному сезоні має намір майже на стільки ж збільшити виробництво цукру з тростини.

Втім, в усі ці плани аграріїв може втрутитись погода. Наприклад, у попередні сезони південноамериканські країни недобрали велику частку врожаю тростини через приморозки, що не характерні для цієї кліматичної зони. А Європа торік зазнала на полях великих втрат через безпрецедентну посуху.

Що ж стосується України, то за будь-яких умов у нас буде скорочення виробництва цукру. Адже посівні площі в країні значно скоротилися через війну. А крім того, в аграріїв бракує грошей на міндобрива та засоби захисту рослин.

Отже для українців не зайвим буде зробити вдома хоч якийсь запас цукру, адже влітку він у будь-якому випадку знову злетить у ціні.

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