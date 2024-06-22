Графіки відключення світла 23 червня, у неділю, діятимуть лише ввечері. Світло завтра можуть вимикати у чотирьохгодинний проміжок.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на компанію “Укренерго”.

Завтра, 23 червня, за вказівкою НЕК “Укренерго”, всі обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень лише ввечері, з 19:00 до 23:00.

В компанії пояснили, що причиною покращення ситуації зі світлом є зниження споживання електрики у вихідний день.

“При зміні ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження споживання буде повідомлено додатково”, – попередили в “Укренерго”

В Україні споживання електрики знизилось – як діятимуть графіки відключення світла 23 червня

Через масштабні обстріли енергоструктури утворився дефіцит електрики в Україні. Через це почали відключати світло в країні. Зокрема, окупанти знищили декілька великих ТЕЦ та ТЕС, а також вивели з ладу Дніпровську ГЕС.

Сьогодні вночі ворог знову атакував об’єкти енергоструктури у кількох областях України.

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