В Україні з’явилися нові підстави для звільнення з військової служби. Верховна Рада ухвалила відповідний закон

Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” щодо розширення підстав звільнення з військової служби деяких категорій громадян в період воєнного стану” №8009.

Про це повідомляє НСН з посиланням на ТСН.

Звільнятися з військової служби можуть ті військові, у кого близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Згідно із законом право на звільнення за цією підставою отримують:

віськовослужбовці, які проходять військову службу на заклик під час мобілізації;

військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом.

В Україні розширили перелік підстав для звільнення з військової служби під час воєнного стану

Як ми повідомляли раніше, в Україні розширили список категорій внутрішньо переміщених осіб, які мають право на безкоштовне тимчасове житло.

“Кабмін схвалив зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Цей фонд формується органами місцевого самоврядування”, – йдеться у повідомленні.

Житлові приміщення для тимчасового проживання, зокрема, будуть надаватися з фонду внутрішньо переміщеним особам з-поміж працівників підприємств, що були релоковані у безпечні регіони. А також – ВПО, які належать до вразливих верств населення.

До вразливих категорій, зокрема, належать:

особи з інвалідністю;

особи віком понад 60 років;

діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;

особи, які самостійно виховують дитину;

сім’ї військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях;

багатодітні та малозабезпечені сім’ї тощо.

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