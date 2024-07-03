Згідно із новими правилами, повістки надсилатимуть по-новому. Що українцям треба знати про зміни.

Повістки військовозобов’язаним, призовникам і резервістам надсилатимуть тепер із рекомендованим врученням. Електронних повісток поки що не планують запроваджувати.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 747 від 25 червня 2024 року, передають «Новини України – НСН»

Що змінилося у правилах надсилання повісток

В Правила надання послуг поштового зв’язку були внесені зміни, що стосуються оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Згідно із цими змінами, повістки можуть надсилатися рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

Була додана саме норма про “рекомендоване вручення”.

В Україні повістки надсилатимуть по-новому: що змінилося

Чи будуть електронні повістки

Натомість, електронних повісток в Україні поки що не буде.

Ні Кабінет міністрів, ні військове командування не розглядають подібний варіант як можливий.

Як ми повідомляли раніше, відповідно до Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV, дострокова пенсія за віком призначається військовослужбовцям-учасникам АТО, які мають статус учасника бойових дій:

чоловікам – після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років;

жінкам – після досягнення 50 років і за наявності 20 років страхового стажу.

На достроковий вихід на пенсію мають право:

військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь в АТО в районах її проведення;

військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або під час виконання інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), або внаслідок захворювання, пов’язаного з безпосередньою участю в АТО в районах її проведення.

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