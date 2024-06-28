Повістки поштою: як це працюватиме в Україні

В Україні розсилатимуть військовозобов’язаним повістки поштою. Кабінет Міністрів вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку щодо оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Про це йдеться у постанові Уряду від 25 червня 2024 р. № 747, передають «Новини України – НСН»

Згідно з документом, повістка або інший документ про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки “може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення”.

Повістка або у випадках, передбачених законодавством, інший документ про виклик або оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіональних органів СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів може бути надіслана рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення, – йдеться у документі

Норму про “повідомленням про вручення” включено до інших нормативних документів, зокрема, до Порядку організації та ведення військового обліку призовників та до Порядку проведення призову громадян на військову службу.

Повістки поштою: кому їх надсилатимуть

Нагадаємо, ще 16 травня Кабінет Міністрів опублікував постанову, за якою мають проводити призов громадян на військову службу під час мобілізації. Там з’явилися й нові правила вручення повісток. І серед головних змін – тепер документ військовозобов’язаному зможуть надіслати поштою.

Зараз поки що громадяни можуть отримувати повістки лише особисто під підпис.

На пошту ж мають право надсилати тільки вимогу прийти до територіального центру комплектування, якщо призовник проігнорував повістку, і поліція не змогла його розшукати.

Однак з 18 липня 2024 року звичайною поштою повістки зможуть відправляти тим, хто не оновив свої військово-облікові дані протягом 60 днів після того, як почав діяти закон про мобілізацію. Нагадаємо, що це повинні зробити усі чоловіки віком від 18 до 60 років.

Тобто якщо упродовж цього часу вони не пішли до ТЦК або не уточнили свою домашню адресу, номери телефонів, електронну адресу в застосунку Резерв+.

У такому випадку повістку надішлють за поштовою адресою, де зареєстрований резервіст або військовозобов’язаний.

Що ж до електронних повісток, то декілька днів тому заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко повідомляла: на теперішній момент робота із впровадження в Україні електронних повісток військовозобов’язаним не ведеться, адже для цього необхідно ухвалити відповідне законодавство.

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