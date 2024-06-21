В Україні триває загальна мобілізація, в якій беруть участь і керівники підприємств. Що загрожує, якщо роботодавець відмовляється вручати повістки.

Про це розповіли у Міноборони, передають Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що керівник може отримати розпорядження відповідного голови районної, міської чи військової держадміністрації або відповідного керівника територіального центру комплектування щодо проведення заходів мобілізації чи виклику резервістів та військовозобов’язаних до ТЦК.

Варто звернути увагу, що у такому разі видається наказ керівника підприємства про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних.

Яке покарання загрожує, якщо роботодавець відмовляється вручати повістки – розповіли у Міноборони

Зокрема, у наказі зазначаються:

основа та мета видання;

перелік осіб, які підлягають оповіщенню;

дата, час та місце їх прибуття;

способи доставки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який надіслав розпорядження;

відповідальні особи за здійснення оповіщення;

порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних;

інші питання.

Отже, роботодавець організує оповіщення працівників підприємства через відповідальних осіб у робочий час, вручаючи повістки під їх особистий підпис. На підприємстві організовується інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації.

На додаток до цього керівники письмово повідомляють ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства у триденний термін.

Таким чином, керівники забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних до пунктів збору ТЦК або військових частин, організуючи їх перевезення від підприємства або звільняючи їх від виконання обов’язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК та зворотного шляху. Невідкладно інформують відповідний ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток або написали заяви про звільнення.

Порушення вимог законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з частиною 3 статті 210-1 КУпАП, з накладенням штрафу від 34 000 гривень до 59 500 гривень.

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