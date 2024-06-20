Роботодавців “змушують здавати” своїх працівників – погрожують наслідками для керівників

В Україні продовжується мобілізація громадян до лав Збройних сил України. Наразі роботодавця “змушують здавати” своїх працівників, проте лишається відкритим питання, що буде, якщо він відмовиться це робити.

Якщо роботодавець не вручає повістку

В Міноборони зазначили, що керівник може отримати розпорядження відповідного голови районної, міської чи військової держадміністрації або відповідного очільника ТЦК про проведення заходів мобілізації. Те саме стосується виклику резервістів та військовозобов’язаних до ТЦК.

У такому випадку керівник підприємства має видати наказ про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних. У документі вказуються:

підстава та мета видання;

перелік осіб, які підлягають оповіщенню;

дата, час та місце їх прибуття;

способи доставки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який надіслав розпорядження;

відповідальні особи за здійснення оповіщення;

порядок здійснення контролю за оповіщенням та прибуттям військовозобов’язаних;

інші питання.

Оповіщення має бути організовано через відповідальних осіб у робочий час. Вони вручатимуть повістки під їх особистий підпис.

Також має бути здійснене інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під час мобілізації.

Пізніше керівники письмово повідомляють ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства у триденний строк.

Також в Міноборони пояснили, що очільники підприємств забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних до пунктів збору ТЦК або військових частин. Вони зобов’язані забезпечити перевезення працівників з роботи або звільняючи їх від виконання обов’язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК та зворотного шляху.

При цьому має бути повідомлено про осіб, які відмовилися від отримання повісток, або які написали заяви про звільнення.

Невиконання роботодавцями своїх зобов’язань та порушення вимог тягнуть за собою адміністративну відповідальність, що передбачає штраф від 34 000 грн до 59 500 грн.

Раніше “Новини України – НСН” писали, що ТЦК може відмовити у відстрочці з будь-яких причин, окрім одної – подробиці

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