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Cуспільство

Мобілізація в Україні – керівників підприємств зобов’язали доставляти працівників до ТЦК

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Журналіст
Мобілізація в Україні – керівників підприємств зобов’язали доставляти працівників до ТЦК

Кабмін визначив повноваження та відповідальність роботодавців під час загальної мобілізації. Зокрема, на керівників підприємств покладено обов’язок доставляти працівників до ТЦК

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на постанову від 16 травня 2024 р. № 560.

Українських роботодавців зобов’язали сприяти проведенню мобілізації. Мова не лише про вручення повісток. Зокрема, роботодавці мають право доставляти працівників до ТЦК та СП, якщо є відповідна вимога.

Мобілізація в Україні – керівників підприємств зобов’язали доставляти працівників до ТЦК

Мобілізація в Україні – керівників підприємств зобов’язали доставляти працівників до ТЦК

Згідно з постановою, керівники підприємств, установ, організацій після отриманням розпорядження голови адміністрації або керівника ТЦК:

  • видають наказ про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, у якому зазначаються підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки в ТЦК;
  • організовують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємства (установи, організації) шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;
  • повідомляють письмово у триденний строк ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства;
  • забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору ТЦК;
  • невідкладно інформують відповідний ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

Закон про мобілізацію набрав чинності 18 травня. Згідно закону, військовозобов’язані чоловіки в термін до 16 липня повинні оновити свої облікові дані.

Це можна зробити у ТЦК, ЦНАП, або через електронний кабінет військового.

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