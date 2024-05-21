Кабмін визначив повноваження та відповідальність роботодавців під час загальної мобілізації. Зокрема, на керівників підприємств покладено обов’язок доставляти працівників до ТЦК

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на постанову від 16 травня 2024 р. № 560.

Українських роботодавців зобов’язали сприяти проведенню мобілізації. Мова не лише про вручення повісток. Зокрема, роботодавці мають право доставляти працівників до ТЦК та СП, якщо є відповідна вимога.

Мобілізація в Україні – керівників підприємств зобов’язали доставляти працівників до ТЦК

Згідно з постановою, керівники підприємств, установ, організацій після отриманням розпорядження голови адміністрації або керівника ТЦК:

видають наказ про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних, у якому зазначаються підстава та мета видання, перелік осіб, які підлягають оповіщенню, дата, час та місце їх прибуття, способи доставки в ТЦК;

організовують через відповідальних осіб здійснення оповіщення у робочий час працівників підприємства (установи, організації) шляхом вручення повісток під їх особистий підпис;

повідомляють письмово у триденний строк ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов’язаними вимог законодавства;

забезпечують прибуття резервістів та військовозобов’язаних шляхом їх перевезення від підприємства (установи, організації) до пунктів збору ТЦК;

невідкладно інформують відповідний ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, та працівників, які написали заяви про звільнення.

Закон про мобілізацію набрав чинності 18 травня. Згідно закону, військовозобов’язані чоловіки в термін до 16 липня повинні оновити свої облікові дані.

Це можна зробити у ТЦК, ЦНАП, або через електронний кабінет військового.

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