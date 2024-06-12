Не бачите Bayraktar? – а він там є, і він буде – змінилося їхнє застосування

Про безпілотники “Bayraktar” стали потрохи забувати, але вини є в українському війську. Вони є і вони будуть, просто змінилося їхнє застосування. Що зараз роблять легендарні безпілотники, читайте у матеріалі НСН .

Під час презентації Сил безпілотних систем СЗУ, відповідаючи на питання журналістів, розповів командувач Сил полковник Вадим Сухаревський. За його словами, зараз цей засіб не застосовується, як раніше через структурованість ППО противника. Але вони використовуються для інших задач.

«Літаки такого типу – це перспектива, по якій ми працюємо з союзниками. І вона має увійти в безпілотні системи, аби забезпечити низку функцій. Це відеоспостереження, детекція, пеленгування засобів різного типу. А також ретрансляція зв’язку для наших літаків та засобів, які працюватимуть на глибинні удари. Це та тенденція, яка є зараз», – розповів Вадим Сухаревський.

Хочемо нагадати, що в Україні офіційно запустився новий рід військ у структурі Збройних сил — Сили безпілотних систем (СБС). СБС — це перший у світі рід військ, що використовує в своїй бойовій роботі повітряні, морські надводні / підводні, наземні безпілотні та роботизовані системи.

Логотипом нового роду військ обрали сталеву ластівку — «миролюбне створіння, що перетворюється на холоднокровну машину помсти для кривдників». Детальніше про це, читайте у нашому матеріалі.