Вперше у світі: в Україні запустили новий рід військ, логотипом якого є сталева ластівка (відео)

В Україні запустили новий рід військ, яких більше немає ніде у світі. Його логотипом є сталева ластівка. Такого не було з моменту створення літаків.

Про це повідомляє видання «Бабель», кореспондент якого був присутній на презентації, передають Новини України – НСН.

В Україні офіційно запустився новий рід військ у структурі Збройних сил — Сили безпілотних систем (СБС).

СБС — це перший у світі рід військ, що використовує в своїй бойовій роботі повітряні, морські надводні / підводні, наземні безпілотні та роботизовані системи.

Логотипом нового роду військ обрали сталеву ластівку — «миролюбне створіння, що перетворюється на холоднокровну машину помсти для кривдників», пояснили у СБС. Це зображення згенерував штучний інтелект, що символізує акцент на технологіях та їх роль у сучасній війні.

В Україні запустили новий рід військ, логотипом якого є сталева ластівка

Сьогодні Україна створила прецедент, якого не було з моменту створення літаків, — прокоментував створення військ командувач СБС, полковник Вадим Сухаревський

Він додав, що за прикладом України ціла низка країн також створює свої безпілотні підрозділи та розвиває виробництво.

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк зазначив, що безпілотні системи допоможуть захистити життя військових та уражати противника на всю глибину від бойових порядків до Уралу.

Сухаревський додав, що за 2024 рік Збройні сили отримали в шість разів більше дронів, ніж за весь попередній рік. Він заявив, що план із постачання мільйона FPV-дронів протягом року буде виконано і перевиконано. Наразі законтрактовано і закуповуються вироби більш ніж 125 виробників безпілотних систем, зауважив командувач.

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