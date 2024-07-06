В Україні на 5 годин скасували графіки відключення електроенергії – що відомо

Графіки відключення електроенергії 6 липня не застосовуватимуть протягом п’яти годин. Раніше повідомлялося, що обмеження діятимуть протягом усього дня.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на НЕК “Укренерго”.

Повідомляється, що сьогодні погодинні графіки відключення світла не будуть застосовуватись з 10:00 до 15:00 по всій Україні.

Причиною є знижене споживання у вихідний день та збільшення генерації на сонячних станціях.

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Ситуація в енергосистемі

Вчора повідомлялося, що гафіки відключення світла 6 липня діятимуть протягом усієї доби. У Києві та низці областей електроенергії може не бути навіть у світло-сірій зоні.

Як писали у компанії, у вечірні години відключення електрики у світло-сірій зоні можуть відбуватись у:

Києві;

Київській області;

Одеській області;

Донецькій області;

Дніпропетровській області.

В “Укренерго”, своєю чергою, відзначили, що з 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків, а у решту годин – дві.

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