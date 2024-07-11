Депутати планують скасувати сезонне переведеня годиннииків. Якщо закон ухвалять повністю, то в Україні більше не здійснюватимуть перехід на літній та зимовий час.

Якщо скасують сезонне переведення годинників, то постійно залишатиметься нинішній зимовий час, або UTC+2 за міжнародною шкалою.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, передають “Новини України – НСН”.

В Україні хочуть скасувати перехід на літній та зимовий час – що відомо

“Згідно попереднього порядку денного на найближчому пленарному тижні Рада розгляне вже у другому читанні законопроєкт Спікера №4201, який передбачає скасування в Україні переходу з літнього на зимовий час і навпаки. Дуже правильна ініціатива- буду підтримувати”,— написав Железняк.

Як відомо, майже три роки тому в Україні могли відмовитися від переходу на літній час, проте цього не сталося.

Планувалося, що 25 жовтня 2020 року відбудеться останнє переведення годинника на одну годину назад, і час залишиться на цьому рівні. Законопроєкт було розглянуто у першому читанні лише у березні 2021 року, і за нього проголосували 277 депутатів. Однак у другому читанні його знову не було ухвалено – його підтримали лише 212 нардепів і документ було направлено на повторне друге читання.

У грудні оголосили, що законопроєкт буде доопрацьовано, і голосування відбудеться найближчим часом. Однак пріоритети Верховної ради змінилися через війну України з росією, і ініціатива, як і раніше, чекає на розгляд.

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