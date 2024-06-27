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На прифронтових територіях, мають намір скасувати відключення світла

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Журналіст
На прифронтових територіях, мають намір скасувати відключення світла

На прифронтових територіях мають намір скасувати відключення світла, принаймні, зараз Кабмін працює над цією можливістю. Конкретні райони будуть визначені вже найближчими днями.

Про зміни в методиках відключень світла розповів очільник “Укренерго” Володимир Кудрицький.

На прифронтових територіях скасують відключення світла

Наразі схема відключень електроенергії дещо змінилася: тепер кожному обленерго призначається певна кількість черг для відключень. Ці черги розподіляються по всій країні в такий спосіб, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл “тягаря відключень” між областями.

Зараз Кабінет Міністрів працює над можливістю зміни методики застосування відключень для частини прифронтових територій, де й так важка гуманітарна ситуація та є реальна загроза життю через обстріли. Планується, що буде визначена зона, близька до лінії фронту, де відключення більше не застосовуватимуть, – пояснив Кудрицький.

В “Укренерго” очікують, що вже найближчими днями будуть визначені конкретні райони, які вже не відключатимуть.

Восени ситуація з відключеннями може стати кращою

Восени ситуація в енергосистемі України може стати кращою, ніж є зараз. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук зазначила, що наразі багато потужностей проходять технічне обслуговування, ремонт, відновлення. Все це потрібно зробити в літній період. Якщо це вдасться і не буде нових пошкоджень, то ситуація має бути кращою.

Раніше “Новини України – НСН” писали: Відключення світла в Україні – чому в різних областях вимикають електрику на різну кількість годин

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