В Україні готують зміни до правил перебування у декретній відпустці – деталі законопроекту

Правила перебування у декретній відпустці можуть змінитися. Комітет з питань молоді та спорту підтримав відповідний законопроект

Комітет з питань молоді та спорту підтримав законопроєкт №9018 про зміни у сфері соціальних відпусток, який передбачає надання обом батькам однакових прав на відпочинок для догляду за дитиною.

Про це повідомляє пресслужба Комітету з питань молоді та спорту, інформує НСН.

В Україні можуть змінити правила перебування у декретній відпустці

Законопроєкт передбачає введення в українське законодавство поняття “одинока мати” та “одинокий батько”. А також пропонує:

забезпечити надання за бажанням матері або батька дитини відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та передбачити можливість використання такої відпустки одночасно обома батьками, однак не більш як чотири місяці із загального трирічного терміну;

збільшити термін відпустки без збереження заробітної плати, що надається на підставі медичного висновку про необхідність дитини в домашньому догляді до досягнення нею восьмирічного віку;

забезпечити право на надання додаткової соціальної відпустки працівникам, які мають дітей, кожному з батьків (згідно з чинним законодавством така відпустка надається лише одному з батьків).

Зазначається, законопроєкт підтримали, зокрема, тому що його реалізація призведе до посилення підтримки родин із дітьми та формування відповідального батьківства.

Ще новини України: Надання відпустки військовослужбовцям – алгоритм оформлення