В яких випадках військові мають право перевіряти документи – відповідь юриста

Під час дії воєнного стану громадяни зобов’язані носити з собою документи, які посвідчують особу. Коли військові мають право перевіряти документи пояснює юрист
В яких випадках представник військкомату може перевірити ваші документи, розповіла юрист Поліна Марченко на своїй сторінці в Instagram
Про це розповідає НСН
В яких випадках військові мають право перевіряти документи
Відповідно до постанови Кабміну №1456 військовослужбовець або представник військкомату має повноваження перевірити документи, якщо:
- особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи
- існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення
- особа перебуває на території чи об’єкті зі спеціальним режимом
- в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений
- особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди тощо
- зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення
- порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану
“Тільки за цих підстав представники ТЦК мають право зупинити вас і перевірити ваші документи”, – каже експерт
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