В яких випадках військові мають право перевіряти документи – відповідь юриста

Під час дії воєнного стану громадяни зобов’язані носити з собою документи, які посвідчують особу. Коли військові мають право перевіряти документи пояснює юрист

В яких випадках представник військкомату може перевірити ваші документи, розповіла юрист Поліна Марченко на своїй сторінці в Instagram

Про це розповідає НСН

В яких випадках військові мають право перевіряти документи

Відповідно до постанови Кабміну №1456 військовослужбовець або представник військкомату має повноваження перевірити документи, якщо:

особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи

існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення

особа перебуває на території чи об’єкті зі спеціальним режимом

в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений

особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди тощо

зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення

порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану

“Тільки за цих підстав представники ТЦК мають право зупинити вас і перевірити ваші документи”, – каже експерт

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