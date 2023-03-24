5 /5
Based on 5 ratings
37
Україна
Тег:
Cуспільство
37

В яких випадках військові мають право перевіряти документи – відповідь юриста

Дата 🕑 < 1 хв.
В яких випадках військові мають право перевіряти документи - відповідь юриста

Під час дії воєнного стану громадяни зобов’язані носити з собою документи, які посвідчують особу. Коли військові мають право перевіряти документи пояснює юрист

В яких випадках представник військкомату може перевірити ваші документи, розповіла юрист Поліна Марченко на своїй сторінці в Instagram

Про це розповідає НСН

В яких випадках військові мають право перевіряти документи

В яких випадках військові мають право перевіряти документи - відповідь юриста

Відповідно до постанови Кабміну №1456 військовослужбовець або представник військкомату має повноваження перевірити документи, якщо:

  • особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи
  • існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення
  • особа перебуває на території чи об’єкті зі спеціальним режимом
  • в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений
  • особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди тощо
  • зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об’єктом вчинення правопорушення
  • порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану

“Тільки за цих підстав представники ТЦК мають право зупинити вас і перевірити ваші документи”, – каже експерт

Новини України:

У яких випадках вручення повістки є незаконним – пояснення адвоката

В яких випадках військові мають право перевіряти документи - відповідь юриста Встановити додаток

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×