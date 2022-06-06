В АТБ Маркет розповіли про масштабний проект – може долучитись кожен

В компанії АТБ Маркет розповіли про масштабний проєкт, покликаний допомогти Збройним силам України і територіальній обороні. До нього може долучитись кожен громадянин

Як було анонсовано раніше, в супермаркетах мережі кожен українець мав змогу долучитись до важливої справи та передати нашим захисникам гуманітарну допомогу. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті PMG.ua.

Як зазначає “АТБ Маркет”, від початку проєкту було зібрано понад 200 тонн необхідних товарів та харчів. Долучитись до допомоги військовим можна і зараз, адже у всіх супермаркетах мережі сформовані спеціальні пункти збору гуманітарної допомоги.

“На сьогодні у всіх діючих магазинах торговельної мережі “АТБ” сформовано відповідний пункт збору гуманітарної допомоги, який координує та передає для потреб підрозділам ЗСУ й ТРО необхідні продукти, товари, медичні засоби та засоби екіпіровки”, – зазначає пресслужба великого рітейлу. “Кожен українець може внести свій вклад у обороноздатність нашої країни, надавши необхідну допомогу у найближчому діючому магазині “АТБ”. Інформацію, щодо переліку необхідної допомоги та порядку її передачі – розташовано на вході до магазину”, – пояснюють в АТБ.

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