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В АТБ розповіли, чому відмовляються від українських продуктів

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АТБ

Мережі АТБ та Сільпо збільшили асортимент імпортної продукції, тому що через війну багато українських виробництв закрилися. Але українці не поспішають купувати закордонні товари.

Про це NNS дізнався з повідомлення Тудей.юа.

Продукти з-за кордону коштують на 5-20% дорожче за вітчизняні, але якістю не поступаються. Під час війни українські магазини збільшили кількість імпорту приблизно до 15-20% загального асортименту.

Зокрема, у компанії “АТБ-Маркет” зазначають, що були змушені збільшити закупівлю макаронів, м’ясних консервів, кондитерської продукції та непродовольчої групи товарів з-за кордону.

Покупці зауважили, що на полицях АТБ з’явилися польські, словацькі та румунські бренди. І це не гуманітарна допомога, а якраз імпорт.

При цьому поставки з українських виробництв – надійніше, зазначають ритейлери, оскільки у воєнний час імпортний товар доставляється дуже довго. Невеликий дефіцит спостерігається з товарами непродовольчої групи – зубними пастами, шампунями, пральними порошками. Цю продукцію майже повністю доводиться імпортувати.

Щодо цін, то вітчизняні продукти коштують дешевше. Крім того, більшість іноземних продуктових брендів – незнайомі споживачам, і вони купують їх з обережністю. Ці фактори не дають закордонним брендам закріпитись на українському продуктовому ринку.

Це було особливо показово, коли з прилавків у травні зникла кам’яна сіль виробництва “Артемсіль“. Споживачі створили штучний ажіотаж у магазинах, при цьому імпортна сіль стоїть на полицях і коштує дешевше, але її до останнього не беруть.

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