Мережа супермаркетів АТБ звернулась до клієнтів з важливим попередженням

Мережа АТБ звернулась до клієнтів із важливим попередженням щодо проведення акцій. Про що розповіла прес-служба компанії
Справа в тому, що дедалі частіше шахраї через соцмережі поширюють інформацію про проведення акцій від імені АТБ.
Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті PMG.ua
Мовляв, мережа супермаркетів проводить різноманітні акції щодо надання грошових подарунків та сертифікатів на купівлю продуктів в АТБ.
“Це абсолютно недостовірна інформація”, – запевнили у пресслужбі компанії.
Адже вся інформація про проведення акцій, які проводять в мережі супермаркетів, розміщується на офіційному сайті компанії та сторінках АТБ у соціальних мережах.
Тому українців просять бути пильними і не брати участь у шахрайських акціях.
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