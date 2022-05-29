Мережа супермаркетів АТБ звернулась до клієнтів з важливим попередженням

Мережа АТБ звернулась до клієнтів із важливим попередженням щодо проведення акцій. Про що розповіла прес-служба компанії

Справа в тому, що дедалі частіше шахраї через соцмережі поширюють інформацію про проведення акцій від імені АТБ.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті PMG.ua

Мовляв, мережа супермаркетів проводить різноманітні акції щодо надання грошових подарунків та сертифікатів на купівлю продуктів в АТБ.

“Це абсолютно недостовірна інформація”, – запевнили у пресслужбі компанії.

Адже вся інформація про проведення акцій, які проводять в мережі супермаркетів, розміщується на офіційному сайті компанії та сторінках АТБ у соціальних мережах.

Тому українців просять бути пильними і не брати участь у шахрайських акціях.

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