Мережа АТБ ввела обмеження на продаж солі і цукру, повідомляє NNS. Відповідні оголошення з’явилися в торгівельних залах магазинів.

Обмеження мережа встановила через підвищений попит на дані продукти, які українці активно почали купувати про запас.

В оголошенні сказано, що цукор відпускають не більше 5 кг в руки, сіль – не більше двох пачок. При цьому якщо цукор в продажу є (його продають в упаковках без будь-яких позначок), то сіль на полицях АТБ поки що відсутня.

Немає можливості замовити її і онлайн (це стосується і більшості інших мереж).

На сайті АТБ станом на 28 травня зазначається, що даний товар відсутній. Ціна товару вказана ще стара.

Що буде далі?

Керівництво мережі АТБ прокоментувало, що дефіциту солі, зокрема в їх мережі супермаркетів, виникнути не повинно. Сіль будуть імпортувати, і вона буде дорожчою через складну логістику у воєнний час. Продукт переправляють не через порти, які заблоковані, а через материкову частину Європи.

Скільки може коштувати харчова сіль?

Спрогнозувати приблизно вартість імпортної солі можна, орієнтуючись на ціну, яку встановила, наприклад, мережа АШАН, яка ще в березні підписала контракти на імпорт продукції із Польщі, Румунії й Угорщини. Тут перша імпортна сіль з’явилася ще у квітні і коштує вона 25-30 гривень за кілограм. найближчими днями АШАН отримає 50 тон солі, та ще 100 тон — наступного тижня

Нагадаємо, проблеми з сіллю в Україні виникли через зупинку найбільшого в державі виробника – заводу «Артемсіль», що знаходиться у Соледарі Донецької області. Його робота припинилася через постійні обстріли.

В матеріалі використана інформація видання “Акцент“