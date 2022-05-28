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Мережа АТБ ввела обмеження на продаж солі і цукру

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Мережа АТБ ввела обмеження на продаж солі і цукру, повідомляє NNS. Відповідні оголошення з’явилися в торгівельних залах магазинів.

Обмеження мережа встановила через підвищений попит на дані продукти, які українці активно почали купувати про запас.

В оголошенні сказано, що цукор відпускають не більше 5 кг в руки, сіль – не більше двох пачок. При цьому якщо цукор в продажу є (його продають в упаковках без будь-яких позначок), то сіль на полицях АТБ поки що відсутня.

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Фото: Акцент

Немає можливості замовити її і онлайн (це стосується і більшості інших мереж).

На сайті АТБ станом на 28 травня зазначається, що даний товар відсутній. Ціна товару вказана ще стара.

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Скрін з сайту АТБ

Що буде далі?

Керівництво мережі АТБ прокоментувало, що дефіциту солі, зокрема в їх мережі супермаркетів, виникнути не повинно. Сіль будуть імпортувати, і вона буде дорожчою через складну логістику у воєнний час. Продукт переправляють не через порти, які заблоковані, а через материкову частину Європи.

Скільки може коштувати харчова сіль?

Спрогнозувати приблизно вартість імпортної солі можна, орієнтуючись на ціну, яку встановила, наприклад, мережа АШАН, яка ще в березні підписала контракти на імпорт продукції із Польщі, Румунії й Угорщини. Тут перша імпортна сіль з’явилася ще у квітні і коштує вона 25-30 гривень за кілограм. найближчими днями АШАН отримає 50 тон солі, та ще 100 тон — наступного тижня

Нагадаємо, проблеми з сіллю в Україні виникли через зупинку найбільшого в державі виробника – заводу «Артемсіль», що знаходиться у Соледарі Донецької області. Його робота припинилася через постійні обстріли.

В матеріалі використана інформація видання “Акцент

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