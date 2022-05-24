Найбільше у Європі солевидобувне підприємство «Артемсіль» зупинило роботу через через постійні обстріли міста Соледар Донецької області ще у квітні.

Про це розповів в.о. директора ДП «Артемсіль» Віктор Юрін в інтерв’ю «Вільному радіо», передає NNS.

«Обстріли постійні, частково зруйнована адміністративна будівля. Були прямі влучання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий. Ми ж не піддамо людей небезпеці. Тим паче більшість мешканців Соледара, співробітників ДП «Артемсіль» уже евакуювались», розповів він.

Як зазначає Юрін, запас готової продукції вивезли у квітні бо стало неможливо вивозити залізницею готову продукцію з Соледара.

«Нашу вузлову станцію «Сіль», куди ми підтягували вагони зі своїх під’їзних шляхів, регулярно обстрілюють. «Артемсіль» в основному орієнтована на відвантаження продукції залізничним транспортом.