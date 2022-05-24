Найбільше у Європі солевидобувне підприємство «Артемсіль» зупинило роботу через через постійні обстріли міста Соледар Донецької області ще у квітні.
Про це розповів в.о. директора ДП «Артемсіль» Віктор Юрін в інтерв’ю «Вільному радіо», передає NNS.
«Обстріли постійні, частково зруйнована адміністративна будівля. Були прямі влучання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий. Ми ж не піддамо людей небезпеці. Тим паче більшість мешканців Соледара, співробітників ДП «Артемсіль» уже евакуювались»,розповів він.
Як зазначає Юрін, запас готової продукції вивезли у квітні бо стало неможливо вивозити залізницею готову продукцію з Соледара.
«Нашу вузлову станцію «Сіль», куди ми підтягували вагони зі своїх під’їзних шляхів, регулярно обстрілюють. «Артемсіль» в основному орієнтована на відвантаження продукції залізничним транспортом.
Автомобільним транспортом ми можемо вивозити тільки незначну частину. Тому навіть за нормальних обставин нам потрібно відвантажувати видобуту сіль у щось (у залізничні вагони, – ред.) А якщо залізниця не працює, ми теж фактично не можемо»,пояснив він.
Відтепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону. Водночас Юрін зауважив, що зупинку «Артемсолі» відчують на собі й споживачі за кордоном.
«Ми були найбільшим підприємством із видобутку солі у Європі. Серед наших постійних клієнтів – Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія»,пояснив очільник підприємства.
Також Віктор Юрін вважає, що пластам кам’яної солі під землею нічого не загрожує.
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