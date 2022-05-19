В Україні зростають ціни на цукор: яка вартість у супермаркетах

Ціни на цукор в Україні стрімко зростають, незважаючи на те, що цей продукт входить до переліку регульованих державою товарів. Яка вартість продукту у супермаркетах

Станом на 19 травня, кілограм цукру в українських супермаркетах в середньому коштує 26,93 грн.

Для порівняння, у квітні цукор коштував у середньому 26,50 грн за кг. Різниця в ціні невелика, але чим далі, тим більше дорожчатиме продукт.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Порівнюючи ціни у найбільших мережах супермаркетів Ашан, Metro та Varus, бачимо, що найдорожче цукор продають в Ашані – 27,20 грн за кг. У Metro цукор на сьогоднішній день коштує 26,90 за кг, а у Varus – 26,70 за кг.

Станом на 19 травня 2021 року ціна на цукор була 25,05 грн. Після цього вартість продукту поступово підвищується, додавши за рік у ціні 1,90 грн.

Очікується, що за місяць, коли почнуться заготівлі ягід на зиму, ціни на цукор ще більше поповзуть угору. На фоні війни обсяги консервації цього року зменшаться, але люди все одно будуть робити якісь запаси та закуповувати ягоди та фрукти, а разом з ними і цукор.

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