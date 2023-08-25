Уряд оновив перелік територіальних громад для виплат ВПО – подробиці

Уряд оновив перелік територіальних громад, що перебувають в зоні бойових дій або під тимчасовою окупацією для виплат ВПО

Про затвердження змін до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих повідомляє Мінреінтеграції, інформує НСН

Наказом Мінреінтеграції від 17 серпня 2023 року № 224 внесено зміни до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Вказаний Перелік був затверджений у грудні 2022 року та періодично оновлюється. Зміни до нього вносяться за погодженням із Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Мешканці населених пунктів цих територій, що отримали статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), можуть отримувати 2000 грн від держави щомісячно. Дітям та особам з інвалідністю передбачені виплати в 3000 грн.

Уряд оновив перелік територіальних громад для виплат ВПО

Як ми повідомляли раніше, у Харківській області вирішили посилити мобілізаційні заходи. Для цього планується налагодити співпрацю між владою, військкоматами та правоохоронцями. Про це повідомив заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха.

“У робочій зустрічі взяли участь тво начальника Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, представники територіальних управлінь СБУ, ДБР, Національної поліції, районних ТЦК, а також голови районних військових адміністрацій та громад регіону”, – йдеться у повідомленні.

За словами Семенухи, Харківська обласна військова адміністрація посилює свою співпрацю з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки у напрямку здійснення мобілізаційних заходів.

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