Укрпошта запустила нову послугу – посилки можна буде отримати в день їх відправки

Укрпошта запустила нову послугу, що називається “Точка видачі”. Ця послуга значно скорочує час і вартість доставки деяких посилок. Таким чином, отримувачі зможуть забрати свої посилки у день їхнього відправлення

Про переваги нової послуги державний поштовий оператор розповів на своїй сторінці у Facebook. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Що змінилось

Зазвичай посилки, перш ніж їх відправлять, потрапляють на сортувальний склад і лише звідти вже направляються за вказаною адресою. Але тепер усе стало простіше. Посилки, що відправляються в межах одного населеного пункту чи навіть одного регіону, можна відправити із застосуванням послуги “Точка видачі”.

Механізм її дії такий: відправник приходить у відділення Укрпошти і там залишає посилку. А отримувач у тому ж самому відділенні забирає своє поштове відправлення.

“Фактично відправлення не переміщуватимуть: забрати посилку можна буде у тому ж відділенні, в якому її залишив відправник”, – пояснюють у прес-службі Укрпошти.

Тобто, за такої послуги відпадає декілька зайвих операцій, які виконувались раніше: доставка на склад, сортування і відправка за вказаною адресою.

Такий метод не лише скорочує трудозатрати працівників Укрпошти і час доставки посилок, а ще й набагато дешевший для клієнтів.

Наприклад, відправка посилки вагою до 2 кілограмів у межах області за допомогою популярної послуги “Укрпошта експрес” коштуватиме 38 гривень. А, скориставшись “Точкою видачі”, клієнт зможе заплатити лише 15 гривень.

“Такий формат буде особливо зручним для маркетплейсів та рітейлерів, які відправлятимуть замовлення клієнтам у межах свого міста”, – пишуть у прес-релізі.

Послуга почала діяти з понеділка, 25 липня. І перші клієнти вже змогли нею скористатись та оцінити зручність нового сервісу.

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