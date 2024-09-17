В компанії “Укренерго” повідомили, чи будуть застосовувати графіки відключення світла 18 вересня.

В Україні у середу, 18 вересня, графіки відключення світла не будуть застосовуватись. Але українців просять економно споживати електроенергію.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на “Укренерго”.

“Завтра, 18 вересня, заходи обмеження не прогнозуються”, – сказано у повідомленні.

Як відомо, востаннє графіки відключень електроенергії були задіяні 12 вересня в період з 13:00 до 00:00 годин. Це було пов’язано зі зниженням ефективності сонячних електростанцій через погану погоду та падіння генерації на ТЕС.

Укрїнців просять економити електроенергію – чи будуть діяти відключення світла 18 вересня

Попри те, що, графіки обмежень застосовувати не будуть, українців просять раціонально користуватися електроенергією та уникати одночасного ввімкнення кількох енергоємних приладів, особливо під час пікових годин з 16:00 до 22:00.

Відключення світла в Україні

З початку 2024 року росія масовано обстрілює об’єкти енергетичної інфраструктури України.

Після завданих уларів на весні окупанти знищили понад 80% генераційних потужностей України. Через це ситуація з відключеннями світла була складною та запроваджували як аварійні, так і планові відключення електроенергії. У липні та серпні ситуація покращилась.

Однак на початку осені знову були застосовані графіки відключення світла. Головною причиною цього стали ворожі атаки, однак влітку ситуацію сильно погіршувала аномальна спека, яка збільшувала об’єми споживання електроенергії.

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