Графіки відключення світла повернулися – як діятимуть обмеження 12 вересня

У Київ, а також низку областей України повернули графіки відключення світла 12 вересня.

Обмеження енергоспоживання почнуть діють з 13:00.

Про це повідомляють “Новини України – НСН”. з посиланням на “ДТЕК”.

Де будуть відключення світла

Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області

Столиця, а також вищезгадані регіони повертаються до стабілізаційних відключень світла.

“За командою Укренерго з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень”, – пише “ДТЕК”.

Полтавська область

Світло вимикатимуть згідно з графіком погодинних відключень. Обмеження також почнуть діяти з 13:00 до 23:00.

Черкаська область

На території регіону діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть о:

13:00-14:00 3 черга;

14:00-15:00 3 черга;

15:00-16:00 4 черга;

16:00-17:00 4 черга;

17:00-18:00 5 черга;

18:00-19:00 5 черга;

19:00-20:00 6 черга;

20:00-21:00 6 черга;

21:00-22:00 1 черга;

22:00-23:00 1 черга.

Сумська область

Як й в інших областях, відключення діятимуть з 13:00 до 23:00 в обсязі однієї черги. Спершу вимикатимуть 6-у чергу.

За словами голови Сумської міської ради Олександра Лисенка, окупанти знову атакували енергетичну інфраструктуру області.

Миколаївська область

Обмеження також діятимуть з 13:00 до 23:00 в обсязі однієї черги. Світло вимикатимуть:

1 черга: 20:00 – 22:00;

2 черга: 14:00 – 16:00;

3 черга: 22:00 – 23:00;

4 черга: 16:00 – 18:00;

5 черга: 18:00 – 20:00;

6 черга: 13:00 – 14:00;

Чернігівська область

З 13:00 до 24:00 будлуть застосовувати одну чергу графіка погодинних відключень.

“За доведених обмежень обсягом однієї черги задіюються чорні зони графіку, двох черг – чорні та червоні зони, трьох черг – чорні, червоні та сині зони”, – пояснили в АТ “Чернігівобленерго”.

Хмельницька область

З 13:00 до 23:00 запроваджуються погодинні відключення в розмірі однієї черги.

Відключення електроенергії діятимуть до кінця доби

Як пише “Укренерго”, графіки застосовуватимуться з 13:00 до 00:00 у:

Києві;

Київській;

Черкаській;

Чернігівській;

Харківській;

Житомирській;

Сумській;

Полтавській;

Запорізькій;

Одеській;

Кіровоградській;

Дніпропетровській;

Херсонській;

Миколаївській;

Вінницькій;

Чернівецькій;

Хмельницькій областях.

“Причина запровадження обмежень – зниження ефективності сонячних електростанцій через пасмурну погоду та падіння генерації на ТЕС”, – додає “Укренерго”.

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