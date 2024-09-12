Графіки відключення світла повернулися – як діятимуть обмеження 12 вересня

У Київ, а також низку областей України повернули графіки відключення світла 12 вересня.
Обмеження енергоспоживання почнуть діють з 13:00.
Про це повідомляють “Новини України – НСН”. з посиланням на “ДТЕК”.
Де будуть відключення світла
Київ, Київська, Одеська, Дніпропетровська, Донецька області
Столиця, а також вищезгадані регіони повертаються до стабілізаційних відключень світла.
“За командою Укренерго з 13:00 до 23:00 у зазначених областях буде застосована одна черга відключень”, – пише “ДТЕК”.
Полтавська область
Світло вимикатимуть згідно з графіком погодинних відключень. Обмеження також почнуть діяти з 13:00 до 23:00.
Черкаська область
На території регіону діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть о:
- 13:00-14:00 3 черга;
- 14:00-15:00 3 черга;
- 15:00-16:00 4 черга;
- 16:00-17:00 4 черга;
- 17:00-18:00 5 черга;
- 18:00-19:00 5 черга;
- 19:00-20:00 6 черга;
- 20:00-21:00 6 черга;
- 21:00-22:00 1 черга;
- 22:00-23:00 1 черга.
- Сумська область
Як й в інших областях, відключення діятимуть з 13:00 до 23:00 в обсязі однієї черги. Спершу вимикатимуть 6-у чергу.
За словами голови Сумської міської ради Олександра Лисенка, окупанти знову атакували енергетичну інфраструктуру області.
Миколаївська область
Обмеження також діятимуть з 13:00 до 23:00 в обсязі однієї черги. Світло вимикатимуть:
- 1 черга: 20:00 – 22:00;
- 2 черга: 14:00 – 16:00;
- 3 черга: 22:00 – 23:00;
- 4 черга: 16:00 – 18:00;
- 5 черга: 18:00 – 20:00;
- 6 черга: 13:00 – 14:00;
Чернігівська область
З 13:00 до 24:00 будлуть застосовувати одну чергу графіка погодинних відключень.
“За доведених обмежень обсягом однієї черги задіюються чорні зони графіку, двох черг – чорні та червоні зони, трьох черг – чорні, червоні та сині зони”, – пояснили в АТ “Чернігівобленерго”.
Хмельницька область
З 13:00 до 23:00 запроваджуються погодинні відключення в розмірі однієї черги.
Відключення електроенергії діятимуть до кінця доби
Як пише “Укренерго”, графіки застосовуватимуться з 13:00 до 00:00 у:
- Києві;
- Київській;
- Черкаській;
- Чернігівській;
- Харківській;
- Житомирській;
- Сумській;
- Полтавській;
- Запорізькій;
- Одеській;
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській;
- Херсонській;
- Миколаївській;
- Вінницькій;
- Чернівецькій;
- Хмельницькій областях.
“Причина запровадження обмежень – зниження ефективності сонячних електростанцій через пасмурну погоду та падіння генерації на ТЕС”, – додає “Укренерго”.
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