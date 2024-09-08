Без світла по 16 годин: де взимку буде найважча ситуація з електроенергією і як підготуватися

Прогнозами поділився директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю Марії Васильєвій для проєкту “Ремарки”, а також в інтерв’ю “УНІАН“, передають «Новини України – НСН».

Де взимку буде найважча ситуація з електроенергією

На думку Харченка, найгірша ситуація зі світлом буде у таких великих містах, як Київ, Одеса та Харків.

Це великі міста, Харків взагалі під прямим вогнем. Будь-яка підстанція і будь-яка генеруюча потужність може бути в будь-який момент розбита. Там найвищі ризики військові. Київ і Одеса — величезні пункти споживання. В Одесі генерації власної майже немає, там зараз встановлюються генеруючі потужності, які дай боже прикриють водопостачання. Це буде дуже добре, якщо вони встигнуть запустити те, що має закрити водопостачання і хоча б половину теплопостачання на місто. Бо це критично важливі речі, — розповів Харченко

Київ, за словами експерта, — це шалено дефіцитне місто: колись, щоб забезпечити його електроенергією, будували Чорнобильську АЕС.

В Києві не вистачає взимку 700-900 мегават потужності, які треба завести ззовні. Якщо їх немає звідки завести, давайте будемо відвертими, якщо Київ відрізати від зовнішнього енергопостачання, кияни сидітимуть без світла по 16 годин на добу, і це буде нормально, — каже Харченко

При цьому, на його думку, восени за тих температур, що є сьогодні, обмеження будуть абсолютно мінімальні. Хоча це залежить від атак. Якщо припустити, що два місяці немає атак, то обмежень більшу частину цих двох місяців не буде. Або вони будуть мінімальні.

Що стосується зимового періоду, то, на жаль, через брак генерації і нестачу генераційних потужностей ми практично без варіантів будемо мати 8-10 годин обмежень на добу. Навіть за умови, що все в нас буде добре, не буде додаткових атак. При температурах -10 і, не дай боже, нижче в нас точно будуть дуже серйозні обмеження, – прогнозує експерт

При цьому критична інфраструктура буде заживлена. Тобто водопостачання та опалення у людей будуть.

Я бачу увагу, яка цьому приділяється. До речі, в Києві величезна увага місцевої влади щодо цього питання і дуже багато робить дійсно зараз міська адміністрація для того, щоб убезпечити енергопостачання для критичної інфраструктури, обсяг роботи дуже великий. У багатьох інших містах я також бачу ці зусилля: Одеса, Житомир, Вінниця, Полтава і їх можна ще далі перераховувати. Міські влади розуміють ризики і роблять дуже багато. Я певен, що критична інфраструктура зиму витримає, – каже Харченко

Що робити пересічним українцям

За словами Харченка, людям треба турбуватися про те, аби в них працювали насоси, тому що інакше вода циркулювати в системі буде, а вище умовно 5-го поверху не підніматиметься. І для того, щоб ці насоси працювали, люди мають забезпечити їхнє резервне живлення на час відключень.

У більшості будинків у технічних або підвальних приміщеннях стоять відповідні насоси, які відповідають за те, щоб по будинку йшов оборот води. Вони не якісь супер потужні. Зазвичай їм достатньо 3-4 кВт, не більше того. Тому це відносно невеликий генератор, який міг би суттєво покращити людям проходження зими, – розповідає експерт

Мешканцям багатоквартирних висотних будинків він радить обов’язково потурбуватись про роботу насосів. А в цілому, на його думку, в багатоквартирних будинках найбільш комфортне рішення – це акумуляторна батарея на 3-5 кВт видачі й на 5-6 кВт-год потужності. Такий комплекс для середнього класу цілком доступний по ціні. І він реально забезпечить електрику протягом 8-10 годин. Це достатньо комфортно.

Якщо у вас приватний будинок, то тут вже фантазія обмежена тільки вашим гаманцем. На мій погляд, ідеальний вклад – це приблизно така сама батарея, але з резервуванням її потужності невеличким генератором. На випадок довготермінованих відключень, – каже експерт

У чому найбільша загроза

Зараз є велика ахіллесова п’ята в українських енергетичних об’єктах, тому що “Енергоатом” і Міненерго, на жаль, зовсім нічого не зробили для захисту так званих відкритих розподільчих пристроїв, а по суті – високовольтних підстанцій, які відповідають на території атомних станцій за видачу електроенергії. І, на жаль, зараз можна спостерігати на московитських телеканалах обговорення того, що треба завдавати туди удар, бо вони не захищені і це найбільш ефективний варіант, яким чином можна українську систему фактично відключити. Якщо нам виб’ють хоча б одну станцію в мороз або дві станції навіть за поточної погоди, то ми точно в блекауті. Без варіантів. У нас може тоді бути більша частина країни без електрики, – розповів Харченко

Він каже, що це дуже небезпечно і причини, чому цей захист непобудований, абсолютно незрозумілі. Для високовольтних підстанцій і обладнання “Укренерго” були побудовані (або деякі ще в процесі) більш ніж 60 об’єктів захисту. Вони вже під час останньої атаки 26 серпня значною мірою спрацювали. І якби їх не було, то після цієї атаки ми би не 10 днів приводили мережі до ладу, а півтора місяці.

Але, на жаль, у “Енергоатома” не побудовано нічого. “Укргідроенерго” будує такі об’єкти, в них там теж частково побудовано, як і в “Укренерго”, а в “Енергоатома” немає захисту і нічого про нього не чутно. І це зараз найбільша небезпека для української енергосистеми з точки зору постачання електрики споживачам, – поділився інформацією експерт

Ще новини України: Відключень буде більше: вийшов з ладу енергоблок на Південноукраїнській АЕС – надреп