В низці областей України введені жорсткі графіки відключення світла 29 серпня – що відомо

Графіки відключення світла 29 серпня діятимуть протягом доби. Обмеження електрики посилили у 15 областях України. Обмеження діятимуть з 7:00 до 22:00.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на ” Укренерго “.

“Вранці у більшості регіонів вимушено було застосовано додаткову чергу відключень”, – йдеться у повідомленні.

Так, тривалі жорсткі відключення світла 29 серпня введені в таких регіонах :

Київ та Київська;

Дніпропетровська;

Донецька;

Житомирська;

Запорізька;

Кіровоградська;

Миколаївська;

Одеська;

Полтавська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Черкаська;

Чернівецька;

Чернігівська області.

“Споживання залишається високим через спеку в більшості регіонів України. Учора, 28 серпня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 4,8% вищим, ніж у минулу добу – у вівторок, 27 серпня”, – додали в “Укренерго”.

На Миколаївщині через аварії на мережі без електропостачання 20 населених пунктів регіону, ще один населений пункт – частково.

“Без електропостачання 3055 побутових та 242 юридичних споживачів”, — повідомили у Миколаївобленерго.

Що означають черги та де шукати свій графік

1 черга графіків – 4 години обмежень за добу;

2 черги – 8 годин обмежень за добу;

3 черги – 12 годин обмежень за добу;

4 черги – 16 годин обмежень за добу.

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ua/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/графіки-погодинних-стабілізаційних/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ua/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в персональному кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ua/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Івано-Франківськ, Прикарпаття https://oe.if.ua/uk/sections/ Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як діють погодинні погодинні графіки у різних областях

Графік для Дніпра та області публікується на сайті ДТЕК у спеціальному розділі. Застосовується найбільш жорсткий варіант графіка (такий самий, як у Києві та області). Альтернативні способи дізнатися про відключення на Дніпропетровщині:

чат-бот “ДТЕК Дніпровські електромережі” в Telegram;

колцентр за телефонами: 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

В Донецькій області в графік внесено лише гарантовані відключення електроенергії та періоди, коли світло точно має бути. Проте тривалість відключень більша.

Розклад відключень світла за адресою можна дізнатися на сайті ДТЕК для Донецької області. Також про графік можна запитати:

у чат-боті “ДТЕК Донецькі електромережі” у Telegram;

у колцентрі за телефонами: 0 800 500 473, (096) 450 0 473, (099) 450 0 473, (063) 450 0 473.

У Києві та області кожне гарантоване відключення світла 29 серпня триватиме до 4 годин поспіль. Гарантовано електроенергія буде наявна по 2 години. Отже, максимальний час відключення кожної групи – 18 годин. Гарантовані відключення – від 9 до 12 годин залежно від дня тижня.

сайти ДТЕК: відключення у Києві – “ДТЕК Київські електромережі“, відключення у Київській області – “ДТЕК Київські регіональні електромережі“;

чат-боти: у Києві – ДТЕК КЕМ, в області – ДТЕК КРЕМ;

телефони: для Києва – 1588, (044) 202 1588 (і той самий номер із кодами 067, 050 та 073), 0 800 501 588; для області – (044) 459 07 40 (і той самий номер із кодами 067, 099 та 093), 0 800 400 740.

У киян також є можливість отримувати повідомлення про час відключення в застосунку “Київ Цифровий”. Для цього потрібно зареєструвати свою адресу в системі.

Які графіки відключення світла 29 серпня діють в інших регіонах

У Львові можна за адресою побачити свою групу. Якщо сайт не працює, варто скористатися чат-ботами компанії:

У Сумах та області графік розділено на черги. Повний список адрес, де можна знайти свою адресу й подивитися, до якої групи ви належите. Є графік для всіх груп. Також можна звернутися за телефоном:

0 (800) 300-247

(0542) 659-659

У Запоріжжі та області графік складається із 6 черг для побутових та юридичних споживачів електроенергії. Порядок і тривалість відключень визначатиметься безпосередньо в разі потреби. Про це буде повідомлено додатково на інформаційних ресурсах ВАТ “Запоріжжяобленерго”. Тут також опубліковано повний список адрес і черг (груп відключень).

Також можна звернутися по консультацію:

https://t.me/ZPEnergoBot

0 (800) 304-502

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