В Україні через ворожі обстріли енергоінфраструктури впроваджують екстрені відключення світла, про які не попереджають українців. Енергетики пояснили, в чому причина.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ДТЕК.

В Україні наразі щоденно застосовують графіки відключення світла.

Проте час від часу енергетики вдаються до застосування екстрених відключень світла, про які ніхто не попереджає.

“Екстрені відключення – це завжди несподівано. Ми робимо це лише тоді, коли потрібно негайно захистити систему від перевантаження. Як тільки отримуємо команду про екстрене відключення, інформуємо про це на нашій сторінці та на сайті”, – пояснили в компанії.

Чому українців не попереджають про екстрені відключення світла – пояснення енергетиків

Як відомо, після нещодавнього обстрілу в Україні знову діють графіки відключення світла.

Наразі ситуація в енергетиці вже більш збалансована, проте час від часу енергетики все ж застосовують екстрені чи аварійні відключення для стабілізації.

Як ми повідомляли раніше, в НЕК «Укренерго» повідомили, що завтра, 2 вересня, час застосування і обсяг заходів обмеження будуть такими:

00:00 – 16:00 – одна черга відключень

16:00 – 24:00 – дві черги відключень

У разі змін українців буде повідомлено додатково.

Також в компанії зауважили, що живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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