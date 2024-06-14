Синоптик Наталія Діденко оприлюднила прогноз погоди на вихідні 15 та 16 червня. За її словами Україну накриє циклон з дощами і грозами.

Прпо це розповідають Новини України – НСН з посиланням на Наталію Діденко.

Відомий український синоптик Наталія Діденко опублікувала прогноз погоди на вихідні 15 та 16 червня. Вона зазначила, що у деяких регіонах України очікуються сильні дощі з грозами, можливий навіть град.

Україну накриє циклон – прогноз погоди на вихідні 15 та 16 червня від синоптика

“Циклон вихідними буде головним ньюсмейкером погоди. Його центр розташується над півднем України і впродовж суботи-неділі буде поступово зміщуватися на східні області “, – написала Наталія.

У зв’язку з цим саме у південних (крім Одеської) та східних областях очікуються сильні дощі, шквали та навіть град. Така погода може “зачепити” і центральні регіони, окрім Вінницької області. За словами синоптика, циклон може прийти і на північ.

Температура повітря у вихідні порадує українців. Очікується, що в більшості регіонів вона коливатиметься від +20 до +26 градусів вдень, а на Луганщині підніметься до +27…+29 градусів. А в тих регіонах, де йтиме дощ, стовпчики термометрів покажуть від +17 до +19 градусів.

У суботу та неділю у Києві очікуються періодичні дощі, місцями з грозами. Температура повітря прогріється до +20…+22 градусів, а під час дощів знизиться до +17…20 градусів.

Наталя прогнозує, що вже з понеділка погода в Україні почне налагоджуватися та повернеться спека.

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