Українців у п'яти областях закликають утриматися від споживання неочищеної води та риби

Міністерство охорони здоров’я закликає українців утриматися від використання і споживання неочищеної води та риби. Мешканців яких областей це стосується
У МОЗ закликають українців не споживати неочищену воду та рибу.
Передусім йдеться про Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську та Одеську області
Про це повідомляє НСН з посиланням на “Хвиля”
Зазначається, що через затоплення полів, каналізаційних споруд, кладовищ та домогосподарств внаслідок підриву Каховської ГЕС вода має високий рівень забруднення.
Українців у 5 областях закликають утриматися від споживання неочищеної води та риби
Просять уникати:
- купання у водоймах;
- забору води для споживання та господарських потреб;
- напування тварин;
- вилову риби.
“Від цього залежить здоров’я та життя ваші, а також ваших близьких!”, – йдеться в заяві Міністерства охорони здоров’я.
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