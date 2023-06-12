Українців у п'яти областях закликають утриматися від споживання неочищеної води та риби

Міністерство охорони здоров’я закликає українців утриматися від використання і споживання неочищеної води та риби. Мешканців яких областей це стосується

У МОЗ закликають українців не споживати неочищену воду та рибу.

Передусім йдеться про Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську та Одеську області

Про це повідомляє НСН з посиланням на “Хвиля”

Зазначається, що через затоплення полів, каналізаційних споруд, кладовищ та домогосподарств внаслідок підриву Каховської ГЕС вода має високий рівень забруднення.

Українців у 5 областях закликають утриматися від споживання неочищеної води та риби

Просять уникати:

купання у водоймах;

забору води для споживання та господарських потреб;

напування тварин;

вилову риби.

“Від цього залежить здоров’я та життя ваші, а також ваших близьких!”, – йдеться в заяві Міністерства охорони здоров’я.

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