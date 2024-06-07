Пенсійний фонд України розповів отримувачам державної допомоги, у яких випадках їх змусять повернути частину субсидії.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на ПФУ.

Пенсійний фонд має право перерахувати вже призначену субсидію у бік зменшення або навіть змусити повернути частину виплачених коштів.

Для громадян, які тільки планують оформлювати субсидію або вже одержують її певний період, існує важливе правило.

Отримувач субсидії зобов’язаний у 30-денний термін звернутися до ПФУ, щоб повідомити органи про зміну обставин, які впливають на отримання субсидії. Наприклад, це може бути зміна у складі сім’ї, зміна постачальника комунальних послуг чи отримання додаткового доходу.

Українців можуть змусити повернути частину субсидії – подробиці

Якщо такі обставини настали, то одержувач державної допомоги має подати нову заяву та декларацію. ПФУ може перерахувати субсидію як у бік зменшення, і збільшення.

Якщо громадянин не інформує органи Пенсійного фонду про зміни, суму надміру сплаченої субсидії можуть змусити повернути. Це також може статися, якщо при оформленні допомоги людина помилилася або навмисно внесла неправдиві дані до декларації чи заяви.

«Своєчасно повідомляйте органи Пенсійного фонду про зміну обставин, які можуть вплинути на ваше соціальне забезпечення, і стежте за актуальною інформацією на вебресурсах Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області», – наголошують у Пенсійному фонді.

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