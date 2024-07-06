Українці почали масово отримувати смс нібито від поліції зі вказівкою перейти за посиланням та оновити дані. В МВС заявили, що це нова шахрайська схема.

Про це розповідають «Новини України – НСН» з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

У відомстві зазначили, що українцям приходять смс у месенджері нібито від представників поліції. У повідомленнях просять підтвердити свої дані, для чого треба перейти за посиланням. Однак це чергова шахрайська схема, через яку можна втратити гроші.

Українці отримують смс нібито від поліції – МВС попереджає про нову шахрайську схему

“Посилання, які вказують зловмисники у повідомленні можуть вести на фішингові вебсайти або на ресурси, які містять шкідливе програмне забезпечення. Ціль шахраїв – отримати доступ до вашої конфіденційної інформації, банківських рахунків, виманити гроші”, – сказано у повідомленні.

Як вберегтися:

не переходьте за сумнівними посиланнями;

не пересилайте гроші;

негайно блокуйте відправника подібних повідомлень.

Якщо ви надіслали кошти шахраям, звертайтеся до поліції.

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