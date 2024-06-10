Нова схема взлома телеграму – обов’язково прочитайте

Стала відома нова схема взлома телеграму. Шахраї вигадали як “взломати” меседжер “телеграм” (Telegram). Будьте обережні і прочитайте, щоб не стати жертвою зловмисників. На що треба звернути увагу, читайте у матеріалі НСН .

Хакери вигадали нову схему для викрадення акаунтів у месенджерах. Зловмисники розповсюджують фейкові голосування. Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на пресслужбу Держспецзв’язку.

Зловмисники розповсюджують у Telegram та інших месенджерах (наприклад, WhatsApp) повідомлення з тематикою голосування за дітей, які беруть участь у конкурсах мистецької діяльності (образотворче, сценічне тощо). Людям пропонують перейти за посиланням та нібито авторизуватися, щоб віддати голос за дитину.

Схема взлома телеграму

Фахівці зазначають, що у разі сканування QR-коду або введення номера телефону та одноразового коду до облікового запису жертви буде додано сторонній пристрій, після чого акаунт слід вважати скомпрометованим.

Викрадені акаунти шахраї можуть використовуватися для монетизації різних схем.

Ознаки шахрайської атаки:

використання слів, пов’язаних з тематикою голосування та мистецтва, у доменних іменах фішингових сайтів (наприклад, малюнки, художник, бал, діти, конкурс, голосування, тощо);

незнайомі особи надсилають вам повідомлення з проханням проголосувати або обрати конкурсанта;

посилання в повідомленні веде на невідомий вебсайт.

Що робити, якщо ваш акаунт було скомпрометовано:

терміново перевірте налаштування на предмет підключених до месенджера пристроїв і завершіть невідомі сесії;

якщо період несанкціонованого доступу до акаунту триватиме більше ніж 24 години, зловмисник матиме технічну можливість завершити вашу сесію. У цій ситуації ви зможете повторно автентифікуватися, але цю сесію також зможуть завершити через добу;

отже, одним з варіантів повернення облікового запису є його видалення разом з усіма повідомленнями та даними, після цього слід виконати повторну реєстрацію в месенджері.

Українцям також радять налаштовувати у меседжерах багатофакторну авторизацію.

Раніше Новини України – НСН писали, що Український «Телеграм» пропонують зробити на базі додатку «Дія»