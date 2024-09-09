Відтепер українці можуть одружитися онлайн всього за 30 хвилин. Нова послуга з’явился у застосунку “Дія”.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” із посиланням на портал “Дія”.

Хто може скористатись новою послугою

Завдяки новому сервісу шлюб онлайн у застосунку “Дія” українці можуть одружитися віддалено та всього у кілька кліків.

“Тепер молодята не витрачатимуть час на поїздки, пошук вільних дат в установах, не перейматимуться за бюрократію. Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку – від подання заяви до одруження”, – розповіли у прес-службі “Дії”.

Уточнюється, що така послуга є особливо цінною для військових, які можуть взяти шлюб навіть перебуваючи на позиціях.

Освідчитись у коханні та зробити пропозицію також можна онлайн – партнеру чи партнерці прийде сповіщення, на яке потрібно буде відповісти впродовж 14 днів.

Українці можуть одружитися онлайн у “Дії” всього за 30 хвилин – подробиці

Скористатись послугою одруження онлайн можуть:

повнолітні громадяни України

особи, що мають верифікований податковий номер

особи, які мають ID-картку чи закордонний паспорт у “Дії”

особи, які не перебувають в іншому шлюбі

розлучені особи (про це є дані в реєстрі ДРАЦС)

Що потрібно для того, аби одружитись в “Дії” – алгоритм дій

Для того, щоб скористатись послугою та укласти шлюб онлайн через “Дію”, потрібно зробити низку кроків:

оновити “Дію” та зайти у “Сервіси” – “Шлюб онлайн”

вибрати “Зробити пропозицію” та надіслати сповіщення своїй половинці (на зручний для вас і для неї месенджер)

дочекатись, допоки кохана людина отримає вашу пропозицію та відповість (впродовж максимум 14 днів)

отримавши згоду – надати свої дані для відповідної заяви впродовж 12 годин

дочекатись, допоки система запропонує вам наявні вільні дати (найближчі для церемонії будуть за 5 днів) й обрати найзручнішу з них

Важливо, що в “Дії” можна також визначати, що робити з прізвищем після весілля – залишити своє, взяти прізвище партнера або ж зробити подвійне.

“Уже в день весілля зайдіть за посиланням у “Дії” на онлайн-церемонію, де на вас чекатиме працівник Цифрового ДРАЦСу. Процес одруження триває до 30 хвилин. Усе, що від вас потрібно, – смартфон та інтернет. Про інше подбає “Дія”, – пояснили українцям.

Після віддаленої церемонії в “Дію” впродовж доби автоматично підтягнеться і цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу.

“Технічно процес забезпечує платформа відеозв’язку Webex від американської корпорації Cisco… Ви можете бути в будь-якому місті світу або просто поруч. Скажіть омріяне “Так” коханій людині незалежно від відстані. Раптом передумали – можете скасувати заяву про шлюб через “Дію”. А повторно подати її будь-коли”, – підсумували в “Дії”.

Ще новини України: «Укрпошта» доставлятиме закордонні паспорти українців всього за $6 у різні країни світу