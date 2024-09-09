Відтепер українці можуть одружитися онлайн всього за 30 хвилин. Нова послуга з’явился у застосунку “Дія”.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” із посиланням на портал “Дія”.
Хто може скористатись новою послугою
Завдяки новому сервісу шлюб онлайн у застосунку “Дія” українці можуть одружитися віддалено та всього у кілька кліків.
“Тепер молодята не витрачатимуть час на поїздки, пошук вільних дат в установах, не перейматимуться за бюрократію. Весь процес реєстрації шлюбу проходить у застосунку – від подання заяви до одруження”, – розповіли у прес-службі “Дії”.
Уточнюється, що така послуга є особливо цінною для військових, які можуть взяти шлюб навіть перебуваючи на позиціях.
Освідчитись у коханні та зробити пропозицію також можна онлайн – партнеру чи партнерці прийде сповіщення, на яке потрібно буде відповісти впродовж 14 днів.
Українці можуть одружитися онлайн у “Дії” всього за 30 хвилин – подробиці
Скористатись послугою одруження онлайн можуть:
- повнолітні громадяни України
- особи, що мають верифікований податковий номер
- особи, які мають ID-картку чи закордонний паспорт у “Дії”
- особи, які не перебувають в іншому шлюбі
- розлучені особи (про це є дані в реєстрі ДРАЦС)
Що потрібно для того, аби одружитись в “Дії” – алгоритм дій
Для того, щоб скористатись послугою та укласти шлюб онлайн через “Дію”, потрібно зробити низку кроків:
- оновити “Дію” та зайти у “Сервіси” – “Шлюб онлайн”
- вибрати “Зробити пропозицію” та надіслати сповіщення своїй половинці (на зручний для вас і для неї месенджер)
- дочекатись, допоки кохана людина отримає вашу пропозицію та відповість (впродовж максимум 14 днів)
- отримавши згоду – надати свої дані для відповідної заяви впродовж 12 годин
- дочекатись, допоки система запропонує вам наявні вільні дати (найближчі для церемонії будуть за 5 днів) й обрати найзручнішу з них
Важливо, що в “Дії” можна також визначати, що робити з прізвищем після весілля – залишити своє, взяти прізвище партнера або ж зробити подвійне.
“Уже в день весілля зайдіть за посиланням у “Дії” на онлайн-церемонію, де на вас чекатиме працівник Цифрового ДРАЦСу. Процес одруження триває до 30 хвилин. Усе, що від вас потрібно, – смартфон та інтернет. Про інше подбає “Дія”, – пояснили українцям.
Після віддаленої церемонії в “Дію” впродовж доби автоматично підтягнеться і цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу.
“Технічно процес забезпечує платформа відеозв’язку Webex від американської корпорації Cisco… Ви можете бути в будь-якому місті світу або просто поруч. Скажіть омріяне “Так” коханій людині незалежно від відстані. Раптом передумали – можете скасувати заяву про шлюб через “Дію”. А повторно подати її будь-коли”, – підсумували в “Дії”.
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