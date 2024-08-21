З вересня «Укрпошта» доставлятиме закордонні паспорти українців всього за $6 у різні країни світу. Зараз ця послуга коштує від 70 доларів.

Повідомили на сайті Укрпошти, передають Новини України – НСН.

21 серпня Укрпошта та МЗС підписали меморандум про співпрацю та оголосили про запуск у вересні оновленого сервісу з доставки по всьому світові документів. Зокрема закордонних паспортів, перевипуск яких замовили громадяни України.

Використовуючи технологію електронної марки з QR-кодом українці деінде зможуть оплатити доставку закордонного паспорту в особистому кабінеті на сайті Укрпошти. Єдина ціна доставки у будь-яку країну світу складатиме всього 6 доларів США та 10 грн ПДВ.

«Укрпошта» доставлятиме закордонні паспорти українців всього за $6 у різні країни світу

Після того як паспорт буде виготовлений в Україні, «Укрпошта» доставить його в ту країну, де його замовляли.У майбутньому планується забезпечити доставку на адресу отримувача.

«Наша партнерська мережа в 660 тисяч відділень по всьому світу допоможе доставити все, що потрібно, – від українських товарів до водійських прав та закордонних паспортів – швидко, надійно та за доступною ціною», сказав Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти.

У МЗС зазначили, що ця ініціатива дозволить суттєво оптимізувати алгоритми отримання громадянами України за кордоном паспортних документів. Їх оперативне та вчасне доставлення заявникам має особливе значення в умовах воєнного стану.

Ще новини України: Демобілізація у 2024 – коли можуть звільнитися зі служби різні категорії військових