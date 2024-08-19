«Все буде UA!»: до Дня Незалежності Укрпошта анонсувала випуск нової марки

19 серпня до Дня Незалежності Укрпошта анонсувала випуск нової марки. Вона матиме назву «Все буде UA!».

Повідомляють Новини України – НСН.

«Коли ми говоримо «Все буде Україна», ми говоримо про бабусин сад зі старезними яблунями, гірські вершини й полонини, ковилові степи, чайок біля моря… Коли ми говоримо «Все буде Україна», ми говоримо про дім, куди можна повернутися будь-якої миті», йдеться в описі марки.

До Дня Незалежності Укрпошта анонсувала випуск нової марки

Вихід поштової марки «Все буде UA!» продовжує випуск 2019 року «Слава Україні!», який здобув «золото» на Nexofil Award 2020. Зробити її передзамовлення можна за посиланням.

Тираж – 800 000 поштових марок. Художник — Нікіта Тітов, автор відомого поштового випуску «Передова». Марка виготовлена на самоклейному папері у формі мапи України.

Придбати нову марку можна з 23 серпня онлайн, у відділеннях Укрпошти та філателістичних крамницях.

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