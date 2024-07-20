Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжать. Нардеп Ярослав Железняк повідломив, на який термін.

Ймовірно, термін продовження воєнного стану і мобілізації щонайменше до 9 листопада 2024 року.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на нардепа від фракції “Голос” Ярослава Железняка.

Воєнний стан та мобілізацію в Україні буде продовжено – відомо, на який термін

Як зазначив народний депутат, очікується, що найближчими днями президент України Володимир Зеленський подасть до Верховної Ради два законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

За словами Железняка, голосування у парламентському комітеті і Раді відбудеться наступного тижня, ймовірно, 22-25 липня.

Таким чином і воєнний стан, і мобілізацію можуть продовжити на 90 днів, тобто до 9 листопада 2024 року.

Це буде вже 12 голосування Верховної Ради за продовження воєнного стану і мобілізації.

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