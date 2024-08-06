У серпні 2024 року деяким українцям виплачуватиметься грошова допомога до Дня Незалежності. Які суми виплат та кому треба подати заяву?

Про це повідомляють “Новини України – НСН”.

Які суми виплат до Дня Незалежності у 2024 році

Зазначається, що гроші призначені для особливих категорій громадян. Їх виплатять до державного свята, яке відзначають 24 серпня, жертвам нацистських переслідувань, ветеранам, а також тим, хто має особливі заслуги.

Розміри виплат будуть складають від 450 до 3,1 тис. гривень допомоги залежно від категорії громадян.

для учасників війни, колишніх вʼязнів концтаборів та гетто, осіб, яких примусово вивезли на роботи, розмір виплат становитиме 450 грн;

для членів сімей загиблих ветеранів війни та деяких інших категорій — 650 гривень;

для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та колишніх неповнолітніх вʼязнів концтаборів — 1 тис. гривень;

для осіб з інвалідністю внаслідок війни третьої групи — 2,7 тис. гривень;

для осіб з інвалідністю, отриманої внаслідок війни другої групи — 2,9 тис. гривень;

для тих, хто має особливі заслуги перед Батьківщиною, та осіб з першою групою інвалідності внаслідок війни — по 3,1 тис. гривень;

Грошова допомога до Дня Незалежності – хто може отримати до 3000 грн

Кому необхідно подати заяву на виплату

Гроші нарахують пенсіонерам разом із пенсією без необхідності додаткового звернення.

Водночас, заяви мають написати ветерани війни, які проходять службу, працюють, і ще не є пенсіонерами. Такій категорії громадян нарахують виплати на небюджетні рахунки військових частин, установ чи організацій. Це можна зробити на офіційному сайті Пенсійного фонду України (ПФУ). Заяви прийматимуть тільки до 1 жовтня 2024 року, після чого право на відповідні виплати зникне.

Джерело: Закон України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, Закон України Про жертви нацистських переслідувань, постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року № 1396 Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“. “деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави. Грошові виплати;

Продуктові набори;

Одяг від благодійників;

предмети побуту від фондів;

тощо. Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.

Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку. Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Ще новини України: Виплати ВПО – що змінилося і чого чекати українцям з 1 вересня