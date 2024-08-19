Одруження по відеозв’язку в Дії – Михайло Федоров анонсував нову послугу

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6 місяців тому на порталі Дія запустили послугу подачі заяви про шлюб онлайн. Нею вже скористалися понад 30 тисяч осіб.

«Зовсім скоро презентуємо одруження онлайн по відеозв’язку в Дії. Пристебніть ремені безпеки, це буде вау. Витрачайте час одне на одного, а не на бюрократію», пише Михайло Федоров.

Одруження по відеозв’язку в Дії

Нагадаємо, шлюб онлайн – це перший у світі сервіс, який дозволяє парам одружитися на відстані. І, як бачимо, під час війни ця послуга популярна.

Як подати заяву про шлюб онлайн:

Авторизуватися на порталі Дія;

Натиснути Послуги – Сім’я – Заява про шлюб;

Заповнити заяву та вибрати деталі церемонії;

Відправити заяву нареченому/нареченій для заповнення даних про себе, сплати адміністративного збору та підписання електронним підписом;

Далі повернеться заява. Ви також маєте підписати її Дія.Підписом чи іншим КЕПом.

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