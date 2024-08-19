Одруження по відеозв’язку в Дії – Михайло Федоров анонсував нову послугу

19 серпня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував нову послугу одруження по відеозв’язку в Дії.
Повідомляють Новини України – НСН.
6 місяців тому на порталі Дія запустили послугу подачі заяви про шлюб онлайн. Нею вже скористалися понад 30 тисяч осіб.
«Зовсім скоро презентуємо одруження онлайн по відеозв’язку в Дії. Пристебніть ремені безпеки, це буде вау. Витрачайте час одне на одного, а не на бюрократію», пише Михайло Федоров.
Одруження по відеозв’язку в Дії
Нагадаємо, шлюб онлайн – це перший у світі сервіс, який дозволяє парам одружитися на відстані. І, як бачимо, під час війни ця послуга популярна.
Як подати заяву про шлюб онлайн:
- Авторизуватися на порталі Дія;
- Натиснути Послуги – Сім’я – Заява про шлюб;
- Заповнити заяву та вибрати деталі церемонії;
- Відправити заяву нареченому/нареченій для заповнення даних про себе, сплати адміністративного збору та підписання електронним підписом;
- Далі повернеться заява. Ви також маєте підписати її Дія.Підписом чи іншим КЕПом.
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