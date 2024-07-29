Безкоштовна стерилізація тварин у Харкові – це послуга, яку надає Ліга Допомоги Тваринам. Наразі відкрито реєстрацію на наступний етап. Розповідаємо про це детальніше.
Ліга Допомоги Тваринам починає запис на наступний етап безкоштовної стерилізації кішок, котів, собак (дівчат і хлопчиків).
Безкоштовна стерилізація тварин у Харкові: хто може отримати послугу
Послуга буде безкоштовною для:
- опікунів бездомних тварин,
- для людей, у яких багато тварин,
- для тих, хто опинився у важкому фінансовому становищі.
Запис за телефоном: 0638609313 з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 19:00.
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