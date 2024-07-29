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Безкоштовна стерилізація тварин у Харкові: хто може отримати послугу

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Безкоштовна стерилізація тварин у Харкові: хто може отримати послугу

Безкоштовна стерилізація тварин у Харкові – це послуга, яку надає Ліга Допомоги Тваринам. Наразі відкрито реєстрацію на наступний етап. Розповідаємо про це детальніше.

Ліга Допомоги Тваринам починає запис на наступний етап безкоштовної стерилізації кішок, котів, собак (дівчат і хлопчиків).

Безкоштовна стерилізація тварин у Харкові: хто може отримати послугу

Безкоштовна стерилізація тварин у Харкові: хто може отримати послугу

Послуга буде безкоштовною для:

  • опікунів бездомних тварин,
  • для людей, у ​​яких багато тварин,
  • для тих, хто опинився у важкому фінансовому становищі.

Запис за телефоном:  0638609313 з понеділка по п’ятницю з 11:00 до 19:00.

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “деДопомога“.

“деДопомога” – це новинний додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви щодня отримуватимете свіжі дані про це.
Додаток має інтуїтивний і зручний інтерфейс, що дозволяє користувачам швидко знайти та прочитати новини про допомогу. Кожна новина має короткий опис, а також можливість переглянути повну версію статті з сайту прямо у додатку.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

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