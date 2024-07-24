Мінцифри працює над стабілізацією мобільного звʼязку під час відключень світла. Так, у відомстві хочуть бронювати нову категорію чоловіків.

У Міністерстві цифрової трансформації планують бронювати від мобілізації співробітників ремонтних бригад.

Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Мінцифри.

“Українська енергетична інфраструктура вже понад два роки під ворожими обстрілами. Постійні знеструмлення впливають і на погіршення якості звʼязку та інтернету, адже базові станції мобільних операторів, які забезпечують покриття, також працюють від електроенергії. Стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом – одне з головних завдань Мінцифри зараз”, – зазначили у міністерстві.

У Міністерстві наголосили, що громадяни України повинні мати доступ до базових життєвих потреб попри дії ворога.

В Україні планують бронювати нову категорію чоловіків – що відомо

Щоб стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом, Мінцифри ухвалило такі рішення:

Оновили вимоги Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України. Тепер мобільні оператори повинні забезпечити 25 % мереж генераторами, щоб вони працювали 72+ години під час знеструмлень. Інша частина мобільної мережі має працювати 10 годин на акумуляторних батареях. Акумулятори працюють за принципом повербанка – живлять базові станції під час знеструмлень.

Посилили перевірки за виконанням вимог. Оператори щоквартально звітуватимуть щодо ситуації НЦУ, а НКЕК перевірятиме виконання

Розробили постанову № 322, яку вже ухвалив регулятор. Так оператори зможуть подати заявку в Обленерго, щоб установа модернізувала свої мережі, які йдуть до базових станцій. Це дасть змогу швидше заряджати акумулятори.

Узгодили перелік обʼєктів, які повинні мати безперебійне живлення, ОВА передадуть його до Обленерго.

Працюють над бронюванням військовозобовʼязаних співробітників ремонтних бригад.

Крім цього, Рада ухвалила закон про скасування мита та ПДВ на ввезення акумуляторів і генераторів.

“Паралельно починаємо працювати над новим сервісом у “Дії” – українці зможуть повідомляти про проблеми зі звʼязком у застосунку навіть без доступу до інтернету. Коли звʼязок відновиться, інформація автоматично підтягнеться в Дію. Зберемо та проаналізуємо фідбек, щоб надалі працювати над стабілізацією звʼязку”, – додали у Мінцифри.

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