Мінцифри працює над стабілізацією мобільного звʼязку під час відключень світла. Так, у відомстві хочуть бронювати нову категорію чоловіків.
У Міністерстві цифрової трансформації планують бронювати від мобілізації співробітників ремонтних бригад.
Про це повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на Мінцифри.
“Українська енергетична інфраструктура вже понад два роки під ворожими обстрілами. Постійні знеструмлення впливають і на погіршення якості звʼязку та інтернету, адже базові станції мобільних операторів, які забезпечують покриття, також працюють від електроенергії. Стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом – одне з головних завдань Мінцифри зараз”, – зазначили у міністерстві.
У Міністерстві наголосили, що громадяни України повинні мати доступ до базових життєвих потреб попри дії ворога.
В Україні планують бронювати нову категорію чоловіків – що відомо
Щоб стабілізувати ситуацію з мобільним зв’язком та інтернетом, Мінцифри ухвалило такі рішення:
- Оновили вимоги Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України. Тепер мобільні оператори повинні забезпечити 25 % мереж генераторами, щоб вони працювали 72+ години під час знеструмлень. Інша частина мобільної мережі має працювати 10 годин на акумуляторних батареях. Акумулятори працюють за принципом повербанка – живлять базові станції під час знеструмлень.
- Посилили перевірки за виконанням вимог. Оператори щоквартально звітуватимуть щодо ситуації НЦУ, а НКЕК перевірятиме виконання
- Розробили постанову № 322, яку вже ухвалив регулятор. Так оператори зможуть подати заявку в Обленерго, щоб установа модернізувала свої мережі, які йдуть до базових станцій. Це дасть змогу швидше заряджати акумулятори.
- Узгодили перелік обʼєктів, які повинні мати безперебійне живлення, ОВА передадуть його до Обленерго.
- Працюють над бронюванням військовозобовʼязаних співробітників ремонтних бригад.
Крім цього, Рада ухвалила закон про скасування мита та ПДВ на ввезення акумуляторів і генераторів.
“Паралельно починаємо працювати над новим сервісом у “Дії” – українці зможуть повідомляти про проблеми зі звʼязком у застосунку навіть без доступу до інтернету. Коли звʼязок відновиться, інформація автоматично підтягнеться в Дію. Зберемо та проаналізуємо фідбек, щоб надалі працювати над стабілізацією звʼязку”, – додали у Мінцифри.
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