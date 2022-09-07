Українці можуть не платити податки під час війни за однієї умови

Українці від 6 вересня можуть не сплачувати податки. Набрав чинності порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання обов’язків платником податків під час війни. Громадянам не нараховуватиметься податковий борг при виконанні обов’язкової умови

Заяву про неможливість сплачувати податки через війну слід подати до податкової служби до 30 вересня.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Це стосується фізичних осіб-резидентів України, серед яких:

самозайняті особи,

юридичні особи (резиденти та нерезиденти України) разом зі своїми підрозділами, які мають, передають чи отримують об’єкти оподаткування або проводять роботу, яка є об’єктом оподаткування.

Українці мають надати перелік причин, чому вони не можуть сплачувати податки. Мова, зокрема, може йти про:

неможливість використовувати/вивезти документи, комп’ютерне чи інше обладнання через ведення бойових дій;

втрату первинних документів, комп’ютерного та іншого обладнання через військові дії, диверсії, терористичні акти внаслідок військової агресії Росії.

Відповідна заява розглядатиметься разом із документацією протягом 20 календарних днів після її подання. Якщо документів, які підтверджують неможливість сплачувати податки, недостатньо, контролюючий орган запропонує платнику надати додаткові документи для підтвердження підстав, зазначених у заяві. Це потрібно буде зробити протягом десяти календарних днів. Ухвалене рішення можна оскаржити в адміністративному чи судовому порядку.

Нагадаємо, що в Україні діють три податкові збори на доходи:

єдиний соціальний внесок – 22%.

податок на доходи фізосіб – 18%,

військовий збір – 1,5%.

Хто з українців буде змушений платити подвійні податки на доходи