Хто з українців буде змушений платити подвійні податки на доходи

Деяким українцям незабаром доведеться платити подвійні податки на доходи. Такий ризик мають громадяни України, які опинилися за кордоном, проте продовжують працювати дистанційно на українські фірми та українських роботодавців

Про це стало відомо із повідомлення прес-центру Європейської бізнес-асоціації (ЄВА). Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Справа в тому, що в більшості європейських країн існує правило, згідно з яким іноземці, що перебувають на території країни понад 183 дні, стають податковими резидентами цієї країни. А отже, вони повинні сплачувати податки зі своїх доходів у цій країні.

Проте українські біженці, які продовжують працювати на українські компанії та українських роботодавців, сплачують усі необхідні збори зі своєї зарплати у своїй країні. Таким чином, вони підпадають під ризик подвійного оподаткування.

“Відповідно до правил, що існують у переважній більшості країн, якщо українці перебувають за кордоном понад 183 дні, вони можуть бути визнані податковими резидентами країни перебування та наражатися на ризик подвійного оподаткування (тобто підлягають оподаткуванню як в Україні, так і в країні їхнього фактичного перебування)”, – йдеться у повідомленні ЄВА.

Для українців, які виїхали за кордон із початком військових дій у нашій країні, тобто наприкінці лютого, дата, з якої може розпочатися подвійне оподаткування, настане наприкінці серпня. Проте український уряд досі не звертався із цією проблемою до європейських партнерів. Тому в ЄВА вирішили нагадати, що така проблема існує і що її потрібно терміново вирішувати.

Для цього пропонують нашому уряду зв’язатися зі своїми колегами у кожній країні, де є чимало українських біженців, щоби врегулювати це питання ще до серпня. На жаль, єдиного вирішення цієї проблеми немає. А тому українському Мінфіну та Мінсоцполітики доведеться домовлятися у кожній країні окремо.

Українцям після закінчення певного терміну доведеться сплачувати податки в ЄС: подробиці