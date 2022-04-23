Учасники тероборони матимуть пільги щодо пенсійного забезпечення

Пенсія для тероборонівців – скільки і на яких підставах отримуватимуть учасники тероборони

Українці, які були учасниками загонів тероборони, матимуть пільги щодо пенсійного забезпечення. Завдяки отриманому ними статусу ветерана війни, пенсії для учасників тероборони будуть вищими, ніж у звичайних цивільних осіб. І право виходу на пенсію вони матимуть раніше. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Такі преференції для учасників загонів тероборони, зокрема, передбачені законом “Про внесення змін до деяких законів України про уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, визнаних ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників та Захисниць України, та надання їм соціальних гарантій”, який було прийнято 15 березня цього року.

Так, для учасників тероборони вік виходу на пенсію може бути знижений таким чином:

чоловіки зможуть виходити на пенсію у 55 років, маючи 25 років загального стажу;

жінки – у 50 років, маючи 20 років загального стажу.

Якщо тероборонівців буде визнано учасниками бойових дій, то вони не лише раніше отримають свої пенсії, а й розмір виплат у них буде вищим. Крім того, якщо вони отримають інвалідність через участь у бойових діях, то їм буде наданий статус інваліда, що постраждав внаслідок війни. Обидва ці статуси дають право не тільки на більш ранній вихід на пенсію, але й на більший її розмір.

Закон передбачає такі надбавки до пенсії для учасників бойових дій:

25% від мінімальної пенсії – для учасників бойових дій;

від 30 до 60% мінімальної пенсії – для осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни.

При цьому мінімальна пенсія для бійців тероборони, які мають статус учасників бойових дій, повинна бути не нижче:

210% від загальної мінімальної пенсії;

360-650% – для учасників бойових дій, які отримали інвалідність унаслідок війни. При цьому величина відсотка залежить від групи інвалідності.

Права, обов’язки і соціальні гарантії бійців тероборони