Права, обов’язки і соціальні гарантії бійців тероборони

З початком воєнних дій в Україні багато громадян пішли служити у територіальну оборону. На бійців тероборони поширюються такі самі права і соціальні гарантії, як і на звичайних військовослужбовців

Права учасників тероборони регламентовані Законом України “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей”.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Відповідно до цього закону бійці тероборони мають такі основні права:

Час служби у територіальній обороні зараховується як страховий стаж, і навіть зараховується як стаж державної служби.

Якщо людину забрали на службу до тероборони з іншої роботи, то за нею зберігається колишнє місце роботи, її колишня посада, її середня зарплата, а також відпускні.

Якщо до служби у теробороні боєць ніде не працював і мав статус безробітного, то на час служби йому припиняють виплачувати допомогу з безробіття.

Щодо безпосередньої служби в теоробороні, то під час її проходження боєць має такі права:

Його не можуть незаконно звільнити або перемістити по службі.

Він має право на оплату своєї праці.

Боєць тероборони також має право на речове забезпечення або грошову компенсацію у разі, якщо він її не отримав. Крім того, законом передбачено його забезпечення продовольством, підйомні та інше.

Він також має право на медичну допомогу, а також, у разі потреби, на безкоштовну психологічну допомогу. Йому мають виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення і надавати одноразову допомогу у разі інвалідності.

Боєць тероборони має право на безоплатну перепідготовку, а також у деяких випадках на дострокове звільнення. У разі звільнення йому мають виплатити матеріальну допомогу. Розмір матеріальної допомоги становить половину місячного грошового забезпечення за кожний рік служби у теробороні.

Він також має право на відпустку. Причому йому мають сплатити проїзд до місця відпочинку і назад до місця служби.

Надалі тероборонець матиме право на пільгову пенсію.

При подальшому відновленні на колишній роботі або при працевлаштуванні на іншу цивільну спеціальність у бійця тероборони будуть такі права:

Він матиме переважне право залишитись на роботі при скороченні на підприємстві.

У разі працевлаштування на новому підприємстві він матиме право піти у щорічну відпустку, не відпрацювавши перші 6 місяців.

Він також матиме право використовувати свою щорічну відпустку у зручний для нього час. До речі, таке саме право поширюється і на його дружину (чоловіка).

Крім того, він матиме право щорічно на 14 календарних днів додаткової оплачуваної відпустки або грошову компенсацію за неї.

Він також має право на додаткові гарантії з працевлаштування осіб до 35 років, які влаштовуються на роботу вперше.

При цьому бійцю тероборони слід пам’ятати: він мусить вийти на колишнє місце роботи одразу наступного дня після того, як його візьмуть на військовий облік після звільнення з військової служби. Тільки за такої умови за ним зберігається місце на колишній роботі.

Якщо його права порушуються, учасник тероборони має право на безоплатну правову допомогу. Йому мають допомогти скласти заяву до суду і допомогти підібрати документи, які знадобляться в суді, а також захищати його інтереси у суді безоплатно.

Зарплата бійців тероборони

За бійцями тероборони зберігається середньомісячна зарплата з їхнього колишнього місця роботи.

Крім того, під час військової служби вони мають статус військовослужбовців і, відповідно, набувають права на всі пільги, які поширюються на військовослужбовців. У тому числі, і на відповідне грошове забезпечення, яке має бути не нижчим за 10 тисяч гривень.

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