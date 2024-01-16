У вишах України планують запровадити курс військової підготовки – подробиці

Студенти проходитимуть курс військової підготовки у вишах України. Міносвіти планує запровадити пілотні військові кафедри у ВНЗ. Зміни стартують вже з вересня 2024 року

Ці кафедри відповідатимуть за базову військову підготовку усіх хлопців. А також – охочих дівчат.

Про це розповідає НСН з посиланням на 24 освіта.

Студенти проходитимуть курс військової підготовки у вишах

Так, спеціальність можна буде здобути, пройшовши курс тактичної медицини, базової стрільби тощо.

У вишах України планують запровадити курс військової підготовки

Пілотні проєкти почнуть працювати з нового навчального року.

Раніше заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький наголосив, що військові кафедри є важливою потребою в сучасній Україні.

Систему військової освіти трансформують

Зауважимо, що систему військової освіти трансформують за стандартами НАТО з 2026 року.

Це передбачає Концепція трансформації системи військової освіти за стандартами НАТО.

Її реалізовують 1 вересня 2023 року.

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