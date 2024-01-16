У вишах України планують запровадити курс військової підготовки – подробиці

Студенти проходитимуть курс військової підготовки у вишах України. Міносвіти планує запровадити пілотні військові кафедри у ВНЗ. Зміни стартують вже з вересня 2024 року
Ці кафедри відповідатимуть за базову військову підготовку усіх хлопців. А також – охочих дівчат.
Про це розповідає НСН з посиланням на 24 освіта.
Студенти проходитимуть курс військової підготовки у вишах
Так, спеціальність можна буде здобути, пройшовши курс тактичної медицини, базової стрільби тощо.
У вишах України планують запровадити курс військової підготовки
Пілотні проєкти почнуть працювати з нового навчального року.
Раніше заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький наголосив, що військові кафедри є важливою потребою в сучасній Україні.
Систему військової освіти трансформують
Зауважимо, що систему військової освіти трансформують за стандартами НАТО з 2026 року.
Це передбачає Концепція трансформації системи військової освіти за стандартами НАТО.
Її реалізовують 1 вересня 2023 року.
Ще новини України: В Україні змінюються правила зарахування на “бюджет”: як отримати безкоштовну освіту