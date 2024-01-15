Не вистачає студентів: втричі хочуть скоротити кількість вишів в Україні

В Україні хочуть скоротити кількість закладів вищої освіти втричі. Зокрема, нині налічується більше 300 вишів, а після реформи має залишитись близько 100.

Про це розповів заступник міністра освіти та науки Михайло Вінницький в інтервʼю The Ukrainians. Він зазначив, що найбільш шкідливим явищем для якості освіти виступають філії. Передає НСН.

Втричі хочуть скоротити кількість вишів в Україні

“Сьогодні в Україні, крім 100 приватних закладів вищої освіти і 40 комунальних, які переважно доволі маленькі, діє ще приблизно 170 державних університетів, і це не враховуючи філій. Внаслідок реформи має з’явитися приблизно 100. Окремо хочу сказати про філії, які найчастіше (хоча не завжди) є дуже шкідливим явищем для якості освіти”, – сказав заступник міністра освіти.

Він зазначив, що саме через це було закладено передумови модернізації в розробленому законопроєкті. За його словами, територіально відокремлені структурні підрозділи мають стати незалежними закладами освіти або приєднатися до одного із вишів у відповідному регіоні.

За словами Винницького, законопроєкт передбачає, в першу чергу, не скорочення кількості університетів, а покращення їхньої якості. Така модернізація відбувається через зменшення кількості випускників шкіл, зокрема, за 15 років їхня кількість зменшилась з 640 тисяч до 360-ти. Як стверджує посадовець, до 2033 року ця кількість буде приблизно 300 тисяч.

Зважаючи на такі дані, МОН вирішило проводити модернізацію мережі університетів і, за словами заступника міністра освіти, намагається робити це плавно та без суспільної напруги. Винницький розповів, що щороку буде зменшуватися фінансування для тих закладів освіти, які не дотягують до певних критеріїв, і зростати для тих, які спроможні це робити.

“До таких об’єктивних критеріїв належать наукові показники, рівень працевлаштування випускників, рівень інтернаціоналізації і багато іншого. Очевидно, що з часом слабші заклади будуть вимушені приєднатися до сильніших. Це такий еволюційний підхід, який ми намагаємось час від часу трішки пришвидшити”, – підкреслив посадовець.

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