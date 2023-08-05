Голова Служби безпеки України Василь Малюк прокоментував нещодавні атаки дронами на кораблі РФ

Про це розповідає НСН з посиланням на СБУ

За його словами, те, що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом є логічним кроком по відношенню до окупантів.

У СБУ прокоментували нещодавні атаки дронами на кораблі РФ

«Будь-яка «бавовна», що відбувається із кораблями рф чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком по відношенню до ворога. Більш того – такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними. Тож, якщо росіяни хочуть, аби «бавовна» припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю – покинути територіальні води України та нашу землю. І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні», – зазначив Голова СБУ Василь Малюк.

Як ми повідомляли раніше, пізно увечері 4 серпня біля Кримського мосту пролунав вибух. Пізніше стало відомо, що підбито російський танкер “Сіг”,

Танкер Sig знаходився на якірній стоянці за 32 милі від Кримського мосту.

Після вибуху окупанти оголосили, що рук Кримським мостом перекрито. Згодом повідомили про підбиття танкеру «Сіг» внаслідо влучання дрону.

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